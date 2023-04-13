基中「羽球美少女」學科、術科奪雙冠　運動獨招正取中山大學

▲國立基隆高中體育班的顏思涵有著「羽球美少女」之稱。（圖／翻攝國立基隆高中）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國立基隆高中體育班的顏思涵，因羽球成績優異，術科以第一名的優異成績正取國立中山大學財務管理系。此外，顏思涵的學科成績也是第一，加上外型亮麗而獲得「羽球美少女」的稱號。

顏思涵外型亮麗的思涵，如果不說他是運動選手，可能會以為他是普通的高中生或是愛運動的陽光女孩，但是到了羽球場上，就會變成一流的運動健將。

顏思涵就讀基隆高中體育班，專項是羽球，體育成績優異之外，學科成績在基隆高中也是名列前茅。

國立中山大學羽球項目只收一名女生運動績優生，思涵考試的時候就抱持著一定要上榜的心態，過關斬將，不只學科優異、術科也以優異的成績正取中山大學。

▲▼顏思涵在學科、術科奪雙冠，並以運動獨招正取中山大學。（圖／翻攝國立基隆高中，下同）



顏思涵表示，她到大學想不只要繼續練球，也想學習其他的專業，人生不是只有打球而已，還有很多可以學習、嘗試的事物。

導師張瓊文表示，思涵對於學業十分認真，術科練習也都全力以赴，「這次上中山大學，證明體育班不只運動好，學科也能很好，對於學弟妹是一大激勵。」

鍾定先校長表示，基隆高中體育班，不只是對術科要求，對於學科也是很要求。因為在未來，運動員不是只有專項要強，學科能力也要強，在社會才會有一定的競爭力。