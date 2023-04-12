爭取推動升格直轄市　基隆市府：預計5月拜會內政部

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為推動「基隆市升格直轄市」，透過立法委員李德維的居間聯繫，預計將在5月份前往內政部拜會林右昌部長，針對基隆升格直轄市的議題進行深度的探討，期望讓基隆市擺脫衛星化、邊緣化的風險，並且為36萬市民爭取最大的福祉。

▲爭取推動升格直轄市，基隆市府發言人余治明表示，預計5月拜會內政部。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市政府發言人余治明今（12日）上午表示，市府在月前針對「基隆市升格直轄市」議題，委託民調公司進行民調，結果顯示有近5.5成的民眾表示支持。基隆市民的權益實在不能再等待，我們期望加速升格直轄市的進度，替基隆市民爭取同等於直轄市的福利與待遇。

余治明指出，基北北桃4座城市，僅基隆非直轄市，在各方面的待遇仍不夠完善，恐面臨衛星化、邊緣化的風險。全台的老年人口逐漸攀升，在基隆每五人即有一名是老人，老年人口比率居全國第6，明明鄰近雙北，卻得不到相同的福利待遇，這種相對的剝奪感，相信林部長在市長任內已有深刻感受。

余治明表示，升格直轄市的議題迫在眉睫，替基隆市民爭取同等待遇的想法，絕不能被擱置。為此市府將由內政委員會李德維委員作為窗口，與林部長展開聯繫，預計在五月份由李德維委員陪同拜訪林部長，針對於基隆升格直轄市的議題進行深度的探討，期望能夠替基隆市36萬的民眾，爭取最大的福祉。