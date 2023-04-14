基隆仁愛國小歡慶「潑水節」　謝國樑：打造國際城市願景

記者郭世賢／基隆報導

為打造國際友善的城市，並讓學生們能體驗並學習各國多元文化，基隆市仁愛國小13日特別舉行了歡慶「東南亞新年」潑水節活動，市長謝國樑在來自於柬埔寨的綜發處林麗蟬處長等人陪同下，到場與孩子們一起慶祝東南亞新年。

▲基隆市長謝國樑出席仁愛國小歡慶潑水節。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑首先帶著孩子們品嘗東南亞美食，舀上一大匙的冰淇淋跟花生粉，放在小朋友的麵包上，夾起來就成為風味特殊的麵包冰淇淋；隨後就是孩子們最期待的潑水儀式，謝國樑將水槍發給小孩們的同時，還不忘叮囑大家接下來可以盡情玩水，但拜託不要射到小愛爸爸，因為他接下來還有公務行程。

每年的4月13日至4月16日，是東南亞包含泰國、越南、緬甸、印尼、寮國、柬埔寨、中國雲南傣族等地區的人們最盛大的傳統新年時節，除了清早起床就沐浴盛裝，前往佛寺禮佛外，其中還有一項習俗就是台灣許多人也都熟知的「潑水節」，在各縣市也經常舉辦相關活動一起同樂，在基隆這個有愛城市也必不可少，更重要的是能夠以教育與實作的方式，帶領學童認識多元文化，熟悉並接納身邊具有新住民身分的家人、朋友或同事、鄰居們。

▲首先市長謝國樑帶著孩子們品嘗東南亞美食「麵包冰淇淋」。

據了解，包含就學與就業的人口在內，基隆市的新移民比例也正年年升高，根據內政部移民署統計，更有多達1萬700多戶的新移民家庭在這座城市扎根生活，他們都是這塊土地生命力的所在，透過語言和飲食薈萃出豐富且多元共榮的海洋意象，因此「打造出真正的國際城市」也是謝國樑最大的施政願景。

基隆市綜合發展處林麗蟬處長同時也具有新住民身分，在政經與文化教育各方面都吸收並集結了不同族群的聲音，她表示這個活動也邀請了許多新住民媽媽前來共襄盛舉，希望透過這個活動，能讓孩子們有機會深刻體驗家人甚至同學故鄉的生活習慣與風俗，並同時配合品嘗異國點心等活動，學習理解各國文化觀、理解各國飲食文化，進而達到尊重與包容，從新生代開始實踐國際友善的理念。

▲基隆市長謝國樑（左）、綜合發展處長林麗蟬（右）。