校慶園遊會偷拍！「咖啡罐藏針孔」緊貼高中妹　休假警直擊活逮

記者張君豪／台北報導

最近正值各校續舉辦校慶園遊會，校園內外人士進出流動高，北市警局婦幼警察隊趙姓員警休假參加高中子女校慶活動，發現不肖人士利用校內攤位學生排隊購物時機，偷拍女學生裙底。當時該男行跡詭異，手持提包不停在女學生裙底下調整位置，辦案經驗老道的警員直覺研判「他在偷拍」，不動聲色跟在犯嫌後方，發現手提袋內有隱藏鏡頭咖啡罐，立即通報轄區警力到場逮捕，全案依兒少性剝削防制條例移送法辦。

▲台北市婦幼隊警員見義勇為在校園內逮捕偷拍男子（圖中）。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

北市婦幼警察隊藉此提醒，當女性民眾發現有人刻意接近，並有不尋常動作時應提高警覺：如有陌生人在身旁徘徊，甚至不時觸碰到其身體，立即移動位置觀察蒐證。或對方尾隨自己且不時調整隨身包包、鞋子等異常行為，或發現疑似有針孔鏡頭偷拍，保持距離撥打110報警，於校園內通報師長協助。如現場證據確鑿有偷拍犯行，勿貿然要求對方刪除手機、攝影機、記憶卡內影像，以免證據無法保全。

北市警婦幼隊表示，偷拍內容如為未成年性影像，依〈兒少性剝防制條例〉規定最高可處10年有期徒刑。而「無正當理由持有兒童或少年之性影像」，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上30萬元以下罰金。呼籲民眾勿以身試法，民眾若發現偷拍變態請勇於檢舉，警方將嚴正執法，全力追查，以維護民眾身體隱私權與性私密影像安全。

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