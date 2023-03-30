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型男再現！謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

▲謝國樑貼近民眾穿搭休閒 重要場合披西裝重拾當型男原因曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（中）與副市長邱佩琳（左）出席重要會議穿上一身筆挺的西裝。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

曾經西裝筆挺、有型男立委之稱的基隆市長謝國樑，因為5年前女兒小愛出生後，對人生有了新的體悟，除了成立小愛爸爸公益平台之外，在生活穿著上也趨於平淡，外出活動都是一襲休閒裝，但最近眼尖的民眾發現，謝市長在出席重要場合時，也開始穿上一身筆挺的西裝。

據消息人士指出，謝國樑今年2月接待日本熊本縣八代市長中村博生、議長成松由紀夫等訪問團時，穿著一件黑色休閒外套，會後曾有社團人士向謝市長建言，休閒穿著可貼近民眾，也顯示基隆市府的年輕活力，但有外賓及中央單位到訪的場合，建議還是要穿著西裝較為體面，以示對到訪者的尊重。

▲謝國樑貼近民眾穿搭休閒 重要場合披西裝重拾當型男原因曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑穿上西裝重回型男。

謝國樑獲悉後虛心接受，並表示各界人士的建言都是為了市政，他也從善如流做些改變，穿著休閒服是為了零距離貼近市民，尤其是弱勢團體，但有外賓等正式重要場合，是應該穿著正式西裝，以示尊重，還好這幾年勤跑基層，身形沒有變胖，還可以穿著以前的西裝出席，不用另外添購，也算是資源永續的作為。

府內同仁提到，市長過去是以家庭為考量，特別重視小愛的感受，穿著時選擇舒適寬鬆的衣料，活動或擁抱的時候較為輕鬆。過去市長也曾分享自己的穿衣經驗，特別是在冬季，穿著蓬鬆柔暖或毛茸茸的衣服，很容易受到小朋友的喜歡。反觀，衣服版型較為硬挺的設計，小朋友的反應就略為冷淡。

▲謝國樑貼近民眾穿搭休閒 重要場合披西裝重拾當型男原因曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑穿著休閒服是為了零距離貼近市民。

市府發言人余治明指出，市長在穿著方面，會根據環境場合靈活搭配，在假日或是與孩童活動的場合，會穿回休閒服裝，做回平時的自己陪伴家人，或與孩童們互動。而在重要的場合，如接見貴賓，或是在議會被質詢時，一定是身穿西裝，表示對於議會殿堂的重視。

副市長邱佩琳也表示，市長如今以「尊重工作」為考量，在重要場合重新穿回西裝，也象徵著肩負市長的責任，但不變的是穿上西裝一如既往瀟灑的謝市長，依然市熱情與關切，貼近民眾解決市民需求的心。

▲謝國樑貼近民眾穿搭休閒 重要場合披西裝重拾當型男原因曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑（中）與副市長邱佩琳（左5）17日下午會晤交通部政務次長胡湘麟（右5）。

▲謝國樑貼近民眾穿搭休閒 重要場合披西裝重拾當型男原因曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑（左4）與副市長邱佩琳（右4）接見世界華人工商婦女企管協會。

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