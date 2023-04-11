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國道客運9026路線　謝國樑籲尖峰時刻2路線分流

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（11日）主持市政會議後記者會，說明市府提出9026路線分流規畫，分為A線行駛國道3號的大武崙線、B線行駛國道1號的長庚醫院線，四月底前親自拜訪公路總局研商，盼採納市府提出路線分流計畫。謝國樑強調，只要是民眾搭乘客運路線反映問題，市府都會協助處理改善。

▲國道客運9026路線 謝國樑籲尖峰時刻2路線分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國道客運9026路線分流規畫，謝國樑盼舒緩通勤族候車過久問題。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

市府提出路線分流計畫，規劃停車站牌，從9026原路線的20處站牌，改成分流A、B路線各經11站牌及9站牌後，分別各上國道3號及國道1號，期盼舒緩通勤族在部分站牌候車過久、乘車時間過長的問題。

謝國樑在記者會中指出，除實際搭乘國道客運9026，思考精進通勤族乘車體驗，陸續請客運停靠南港站、接駁公車到八堵站轉乘台鐵疏運漸具成效，近日報導將有業者加入9026營運行列，他認為最重要應該是9026路線進行分流。

謝國樑表示，9026路線應考慮分流分成A、B線，A線就是大武崙地區、基金三路過來的乘客，不需再繞經麥金路上國道1號，A線從基隆市界站到武嶺街口站共11處站牌，直接從大武崙的基金交流道，直上國道3號到南港。

▲國道客運9026路線 謝國樑籲尖峰時刻2路線分流。（圖／記者郭世賢翻攝）

至於B線則是從忠聯倉儲站發車共9站，經樂利三街口、長庚醫院站及富景天下站後行駛國道一號，分流後的新路線，降低通勤族候車過久、乘車時間過長的問題。謝國樑建議公路總局在思考新業者參與營運，更應把市府提出分流計畫列入考量，他將擇期親自拜訪公路總局協調採用市府路線分流計畫。

交通處長王圳宏指出，考量國道9026路線起發初點站，需預留長庚醫院站等站牌乘客的座位，候車時間間距過長，經各界對各項方案研討，也和業者溝通提出是可行的，同時節省通勤所需時間，車輛行駛提高周轉率。公路總局日前已同意統聯、首都、大都會、國光四家業者進駐，提升路線運輸量能，這對市府提出分流計畫有所助益。

媒體關心分流規畫效益與影響，謝國樑指出，9026路線如果分流後，A線從武嶺街就能直上國道3號，對通勤乘客較快速便捷，也不用花時間再經麥金路行駛國道1號，除減輕國道1號運量，對大武崙地區民眾將會更便捷，只要公路總局核准應沒問題。

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