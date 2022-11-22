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基隆+236！作息正常提高免疫力　林右昌籲完整接種疫苗

▲0526基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（22日）公布國內本土病例，新增1萬8150例，其中基隆新增236例，全市專責病房空床率66.7%，市長林右昌提醒民眾，持續落實防疫，勤洗手與咳嗽禮節衛生防護措施，維持生活作息正常，提高個人免疫力。

衛生局叮嚀民眾，接種流感疫苗，預防季節性流感的手段之一，日常生活中仍應勤洗手、戴口罩並保持安全社交距離，不僅防範COVID-19，也可保護肺部呼吸道。疫苗合約醫療院所資訊，請上基隆衛生局官網查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日202名確診人數中，包括外縣市通報34例，佔14.41%；其中女性119人、男性117人；若以年齡別區分，25-34歲有49人，占20.76%，其次35-44歲有41人，占17.37%；至於75歲以上的長者有13人、65-74歲有17人、6歲以下有6人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房81床，目前收治27人、空床54床，空床率66.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症22名；部立基隆醫院，輕症5名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬2371人，利用快速通道的有5萬4933人，有12萬2643人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬7797人，條件不符合則有2萬4846人。

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