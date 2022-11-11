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蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

記者郭世賢／基隆報導

民進黨基隆市黨部查賄小組召集人施世明在法律顧問蔡家豪律師陪同下，11日下午到基隆地檢署告發國民黨市長候選人謝國樑，以「二信合作社小愛爸爸愛心平台」發送愛心物資，每包價值300多元，涉嫌違反選罷法期約賄選。謝國樑回擊表示，這是今年1月針對中低收入戶發放給民眾的防疫物資包，絕對沒有問題，而且非常合理。

▲謝國樑,蔡適應。（圖／合成照／記者林敬旻攝、記者郭世賢翻攝）

▲蔡適應團隊控愛心送物資涉賄選，謝國樑回擊不實指控，寒冬送暖絕對沒有問題。（圖／合成照／記者林敬旻攝、記者郭世賢翻攝）

蔡適應競選總部查賄小組召集人施世明，今天下午與議員張顥瀚、議員候選人施偉政，在律師蔡家豪的陪同下，向基隆地檢署具狀告發國民黨市長候選人謝國樑，透過基隆第二信用合作社，以公益的名義發送價值至少300元的物資，提供給里民及樁腳，明顯違法！

施世明表示，謝國樑以「二信合作社小愛爸爸公益平台」名義，假公益真賄選！他拿出印有「二信合作社小愛爸爸公益平台」的收納袋指控，這個袋子裡裝了很多的物資，包括芥花油、油、醬油、泡麵等，光是芥花油就要100多元，跟坊間、法務部查緝賄選30元的標準差距非常大。根據他們掌握，當天現場至少有200人，這場合基本就要花6萬多元。

▲蔡適應團隊指控，謝國樑假公益之名行賄選之實。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡適應競選總部告發國民黨市長候選人謝國樑，以二信合作社小愛爸爸愛心平台發送愛心物資，涉嫌違反選罷法期約賄選。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑下午親自回應表示，這是在今年1月農曆過年前，針對中低收入戶所發放的防疫物資包，當時準備幾千份，擺放在不同的據點，請民眾親自前來領取，袋子內有紅包，但紅包裡有放象徵一元復始的1元硬幣，虎年行大運，影片也可看到「新年快樂」這幾個字眼，並不是禮券、現金；今年1月底前就全數發放完畢。

謝國樑說，今年1月底前所發送的物資包沒有使用，民進黨卻到11月拿出來指控賄選，真的是很有心機！在法律上解釋不會有任何問題，由小愛爸爸公益平台在關懷社會發放給中低收入戶，是絕對沒有問題的，而且非常合理。他針對蔡適應不實指控，還會再評估是否提告。

▲蔡適應團隊拉起白布條指控，謝國樑假公益之名行賄選之實。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡適應團隊拉起白布條指控，謝國樑假公益之名行賄選之實。（圖／記者郭世賢翻攝）

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