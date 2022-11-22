基隆首座寵物公園落腳暖暖運動公園　2023年6月前完成啟用

▲基隆首座寵物公園落腳暖暖運動公園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長市長林右昌今（22日）主持市務會議後記者會，公布寵物公園選址及規劃進展，地點選在暖暖運動公園閒置綠地，是基隆首座寵物公園，未來建設不會涉及大面積土地開發與硬體結構要做，施工時間相對快，預計明年3月前完成整個細部設計，基隆首座寵物公園，預計明年6月前完成啟用，打造城市友善動物環境。

林右昌指出，寵物公園基本規格面積至少2400平方公尺，園區設施要有大型及小型犬區，皆至少要一千平方公尺以上，任一邊寬度至少25公尺，空間寬敞並有相關遊具。產發處之前對寵物公園選址，找了不下十處地點進行評選。由於如果太接近住宅區會造成干擾，須保持距離，八月在暖暖開說明會，排除不適合地點並經評估結果，發現在暖暖運動公園棒球場北側基地，基地平整，面積與要求皆符合產發處需求。

產業發展處長黃健峰表示，產發處盤點轄內空間，打造狗狗運動公園，未來建置四周有圍籬，園內設置如隧道、高橋、蹺蹺板、上下台階、涵管、S桿、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地等多樣遊樂設施，供毛孩無限制奔玩。園區亦將建置有屋頂繫留亭提供飼主及毛小孩遮蔭休息，並有友善狗便撿便袋及清洗池，夜間照明讓晚上使用更便利，寵物公園啟用後，飼主就不用擔心狗狗衝到馬路發生危險，也不用擔心路人被狗嚇到，狗狗可以安全又自由自在奔跑。

產發處指出，寵物公園將參考動督盟2018年全國寵物公園調查報告及狗活動區設置願景規劃，設有寵物飲水設施、教育宣導公佈欄、進出寵物公園處門口設置地面立式晶片掃描器，以晶片認證解鎖開門、監視器、專業草皮底下鋪鐵網、地形高低變化、500公尺內提供廁所、24時照明（包含夜間）、人工遮雨棚或樹蔭、洗手足台、1公里內各路口應有指引指標等設施來進行規劃。

產發處表示，市府打造友善動物環境，長期推動植入晶片、狂犬疫苗施打及絕育政策，基隆市犬貓寵物登記數已達3萬6000隻，除今年於各區辦理狗狗森友會活動，提供飼主與毛小孩共同報名參加狗狗闖關遊戲、搭船遊基隆港、搭船登基隆嶼，共度開心周末休閒時光外，市府積極尋找長期供狗狗遊樂空間，打造基隆首座寵物公園。

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