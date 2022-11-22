選後才能脫口罩！第一階段鬆綁政策　王必勝：下周宣布機會大

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情持續趨緩，口罩令第一階段鬆綁最快月底實施，但政策何時公布？指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，相關政策都在評估當中，下周再宣布的機會比較大。而九合一大選本周末（11/26）登場，意即相關政策有很高機會選後才宣布。





▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史，還有確診者隔離天數縮短等。接下來準備規劃口罩禁令分階段鬆綁，第一階段初步規劃為取消室外戴口罩，預計本月底前上路。

王必勝昨日表示，最主要要先看確診數是不是持續往下，還有每天會觀察現在的呼吸道疾病的相關狀況，包括兒童呼吸道融合病毒（RSV）和流感部分，這些都跟口罩有關係，如果狀況能比較確定，就會宣布了。

王必勝日前指出，口罩鬆綁第一階段為「室外不用戴，室內要戴」，但一些大型的演唱會、體育場所與選舉造勢活動，無法與不特定對象保持社交距離，正評估另外處理，第一階段預期11月實施。至於第二階段則是正面表列必戴場所，例如醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具、大型室內集會等；第三階段則是由「強制」轉為「建議」戴口罩。

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