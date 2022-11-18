基隆首場市長公政見發表會　謝國樑「射三箭」保證一定實現

▲基隆首場市長公政見發表會。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

選戰最後倒數，基隆市選舉委員會昨（17日）舉辦首場市長候選人政見發表會，讓五位市長候選人齊聚一堂，發表競選主軸及政見。其中，國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，我準備好了，請大家相信也給予支持，他提出提三大主軸「創造就業、改善醫療、提升教育」保證一定實現。

謝國樑表示，選戰剩下8天，自己將保持最佳狀態，全力衝刺，最終贏得勝利！他自宣布參選至今，已提出許多政見，而這些內容近期也都於臉書一一回顧，不僅要加深大家的印象，更要讓所有基隆市民了解，自己想要為基隆打拚、為基隆努力的決心。

謝國樑說明，自己若當選基隆市長，上任後一定先為基隆做三件事「創造就業、改善醫療、提升教育」，因為這是基隆最迫切，也最需要改變的三件事。他提及，近幾年雖然基隆的城市景觀改變許多，也變得更有文藝氣息，但仍有很多本質上的問題如就業、交通、醫療等沒有解決，而這些都是攸關乎市民生活及權益。

謝國樑表示，這次的競選政見是結合自己的專長與生活經歷，加上不斷與各領域的專家學者討論、請益，在包括就業、交通、社福、教育、環保、青年等不同面向皆提出政見規劃，期望未來的基隆市是一座創新、有愛，能帶來希望的幸福城市。

謝國樑提到，近期的遠見天下排名，基隆市的醫療與教育水平都是全台灣各縣市吊車尾。他說，明明就在雙北旁邊，為什麼基隆的醫療評比會如此不及格。未來，他若擔任市長，將引進雙北醫療資源，不僅要建立緊急「救治綠色通道」、設立「兒童專科門診」，還要讓雙北具有專門科別、有經驗的醫師來基隆增設門診，全面提升基隆的醫療品質。

謝國樑說，基隆的教育競爭力嚴重落後於雙北，從高中的排名落點也是敬陪末座可以看出。因此，未來將朝設立特色專班方向，培養多元師資，並引進國際品牌教學方法，讓基隆的孩子可以留在基隆唸國中、高中。

最後，謝國樑表示，這次競選政見都是經過深思熟慮，並且想要為基隆市民做更多事情、謀取更多福利。謝國樑也承諾，下次的政見發表將會繼續闡述政見細節，好好的跟市民報告，並保證未來一定一一實現。

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