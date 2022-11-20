投票日停電？謝國樑控奧步引台電抗議　蔡適應競總：為敗選找理由

▲謝國樑控26日投票日當天在基隆進行分區大停電，這就是民進黨的選舉奧步。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑昨（19日）晚間在桃園大造勢台上指控，台電25日不停，27日不停，偏偏選在26日投票日當天在基隆進行分區大停電，這就是民進黨的選舉奧步！對此，蔡適應競選總部發言人沈詠珮回應，台電早已澄清，連最基本的查證工作都不做，謝國樑根本為敗選找藉口與理由！台電也嚴正抗議，強調只是維修3個變壓器，為避免誤會，已取消維修計畫。

謝國樑19日晚間在桃園市中壢區出席國民黨北北基桃竹竹苗造勢大會，在台上公開表示，民進黨奧步已經悄然開始了，指基隆在26號投票日當天，竟然出現大規模停電；台電25號不停，27號不停，偏偏選在投票日當天在基隆進行分區大停電，這就是民進黨的選舉奧步！

▲台電嚴正抗議，強調只是維修3個變壓器，為避免誤會，已取消維修計畫。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

沈詠珮說，台電已經鄭重澄清並嚴正抗議，11月26日完全沒有大規模停電這種事情！該停電通知是因為有3個陳舊變壓器檢修工程，影響戶數只為142戶，這是經常性的檢修工作，完全不會影響選務工作的進行，更沒有大停電的規劃，但台電因擔心被有心人刻意扭曲抹黑，避免造成不知民眾誤解，已將所有工程暫緩。

沈詠珮表示，只是3個地點變壓器檢修工程，完全不影響選務，竟能被謝國樑在國民黨造勢場合鬼扯成要全市大規模停電，真的是有夠離譜！她痛批，謝國樑身為一個市長候選人，連最基本的查證工作都不做，連個電話也不打，選舉選到沒招，只剩極盡抹黑造謠之能事，真的覺得很可悲！也顯示謝國樑已經在為他的敗選事先找藉口與理由。

台電鄭重澄清聲明表示，強調台電是大家的台電，員工不分晝夜，不怕風雨，只要有需要就會出勤搶修線路，這樣的辛勞不該被政治操作抹煞。

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