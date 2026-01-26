　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣邀10家餐廳推廣愛心年菜　訂購量破5萬套創新高

▲南投縣政府推廣愛心年菜。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府推廣愛心年菜。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

年節將屆，南投縣政府今天舉辦特色年菜暨伴手禮推廣會，除邀集10家知名餐廳及4家優質伴手禮業者，展現特色年菜與禮品，副縣長王瑞德也攜手南投縣烹飪商業同業公會捐贈50套愛心年菜給食物銀行，讓弱勢家庭感受節慶喜悅與溫暖。

南投縣政府「2026特色年菜暨伴手禮推廣會」由王瑞德主持，表示南投物產豐富，為推廣南投年菜而精選10家代表性餐廳及相關業者參與，今年年菜訂購量突破5萬套，創下新高紀錄；縣議員簡千翔、張婉慈、縣政府秘書長李良珠、副秘書長簡育民、新聞及行政處長蔡明志及南投市長張嘉哲等人齊聚，為南投美食推廣與公益活動加油。

▲南投縣政府推廣愛心年菜。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府推廣愛心年菜。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府推廣愛心年菜。（圖／南投縣政府提供）

南投縣烹飪商業同業公會理事長游義誠說，每年推動公益年菜計畫，「我們用心為每一道菜注入溫度，只盼在節慶時刻，為需要幫助的朋友雪中送炭，也讓更多人看見南投餐飲業的實力與愛心。」眾家業者今年利用在地食材推出精緻年菜套餐，色、香、味、俱全，透過擺盤讓人食指大動，包括小春餐飲集團、牛相觸庭園餐廳、南島婚宴會館、客香御餐坊、家味香客家廚房、涵碧樓大飯店、字村珍饌會館、饗富國際有限公司、台一生態休閒農場、明園餐廳等業者，從經典客家風味到創意山產料理應有盡有。

▲南投縣政府推廣愛心年菜。（圖／南投縣政府提供）

伴手禮方面有赤腳精靈、日月潭東峰紅茶莊園、本草自然生技有限公司、烏牛欄手作巧克力等4家業者，推出新春限定優惠組合，融合南投茶香、巧克力精緻工藝與自然養生精華，可透過業者官網或國道3號「品味南投」專賣店輕鬆選購，讓遠方親友也能收到來自山城的誠摯心意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中房仲吸金23億　裁定續押！
「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了
菲市長遭「火箭彈伏擊」畫面曝光！
交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元
快訊／一檔股「關了又關」　刑期延長到2／9
25歲替代役被丟包路邊...車輾過慘死　是頂大雙學位資優生
衝動買房「65K房貸繳不出來」　要爸爸解定存幫還錢：不然會斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拒絕毒品不上路　大武警深入賓茂村強化毒駕宣導

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

佛陀成道送祝福！花蓮慈院4千份暖心暖胃臘八粥與民眾結緣

屏東行動不便男翻落床下擋門邊受困　警消破窗救人

眷村年味再現阿嬤妳看文化美食節邁入第2年　重溫開元眷村記憶

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

南投縣邀10家餐廳推廣愛心年菜　訂購量破5萬套創新高

長者疑似迷途街頭徘徊　暖警即時護送返家

台東首座離島空品維護區上路　綠島115年起管制未定檢機車

佛光山日光寺寒冬送暖　臘八粥慰勞台東警察辛勞

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

拒絕毒品不上路　大武警深入賓茂村強化毒駕宣導

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

佛陀成道送祝福！花蓮慈院4千份暖心暖胃臘八粥與民眾結緣

屏東行動不便男翻落床下擋門邊受困　警消破窗救人

眷村年味再現阿嬤妳看文化美食節邁入第2年　重溫開元眷村記憶

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

南投縣邀10家餐廳推廣愛心年菜　訂購量破5萬套創新高

長者疑似迷途街頭徘徊　暖警即時護送返家

台東首座離島空品維護區上路　綠島115年起管制未定檢機車

佛光山日光寺寒冬送暖　臘八粥慰勞台東警察辛勞

東京「紙片屋」最窄只有60公分！　上廁所要出門

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

拒絕毒品不上路　大武警深入賓茂村強化毒駕宣導

預見移動新浪潮　「360° MOBILITY Mega Shows」啟動預登

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

佛陀成道送祝福！花蓮慈院4千份暖心暖胃臘八粥與民眾結緣

健康問題問AI是否可靠？研究發現YouTube竟成主要資訊來源

台電董事會明通過2025財報　獲利上看600億終結連3年虧損

不只預算編列差逾8000億　圖解民眾黨團軍購條例跟院版差異

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

地方熱門新聞

金門馬終點驚見「花環騎士」亂入

桃園培訓跨國新住民　投入觀光導覽　

靈鷲山桃園區普仁獎頒獎　表揚147位普仁小太陽

麻豆代天府再挺南消加碼捐贈戰術背包、勤務隊服

寒冬送暖不缺席二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

民眾黨台南啟動地方布局黃國昌南下感謝志工、防災隊正式成軍

從工程到藝術永䥶投入文化永續以在地連結深耕台南

嘉藥育才有成職安系史素娟提前畢業成績證照雙收接軌職場

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

南台別院分享10萬份臘八粥黃偉哲回贈蘭花致謝

安南區後備憲兵催生公仔博物館上百件收藏進駐家具行

全台首座南投氦氣球樂園　2/11起試營運

寒假不挨餓台南公私協力推午餐補助弱勢學童用餐無虞

金門馬發酒給未成年孩童

更多熱門

相關新聞

陸AI雙雄拚用戶流量 春節「搶紅包」活動較勁...砸67億現金

陸AI雙雄拚用戶流量 春節「搶紅包」活動較勁...砸67億現金

2026年春節前夕，大陸網路龍頭企業騰訊及百度先後推出「AI應用」紅包活動，將年節「搶紅包」行銷戰場延伸至人工智慧產品入口。兩家公司合計投入15億元人民幣（約67億元新台幣）現金，透過紅包、任務與互動玩法，引導用戶安裝並使用AI服務，爭奪新一波用戶流量與AI生態入口。

麥當勞「金迎招財薯來堡」回歸　奶昔大哥、漢堡神偷變生肖公仔

麥當勞「金迎招財薯來堡」回歸　奶昔大哥、漢堡神偷變生肖公仔

春節長照不中斷　北市2/5前要申請

春節長照不中斷　北市2/5前要申請

寒冬送暖不缺席二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

寒冬送暖不缺席二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

關鍵字：

春節除夕圍爐愛心年菜食物銀行伴手禮

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面