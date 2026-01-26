南投縣邀10家餐廳推廣愛心年菜　訂購量破5萬套創新高

▲南投縣政府推廣愛心年菜。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

年節將屆，南投縣政府今天舉辦特色年菜暨伴手禮推廣會，除邀集10家知名餐廳及4家優質伴手禮業者，展現特色年菜與禮品，副縣長王瑞德也攜手南投縣烹飪商業同業公會捐贈50套愛心年菜給食物銀行，讓弱勢家庭感受節慶喜悅與溫暖。

南投縣政府「2026特色年菜暨伴手禮推廣會」由王瑞德主持，表示南投物產豐富，為推廣南投年菜而精選10家代表性餐廳及相關業者參與，今年年菜訂購量突破5萬套，創下新高紀錄；縣議員簡千翔、張婉慈、縣政府秘書長李良珠、副秘書長簡育民、新聞及行政處長蔡明志及南投市長張嘉哲等人齊聚，為南投美食推廣與公益活動加油。

南投縣烹飪商業同業公會理事長游義誠說，每年推動公益年菜計畫，「我們用心為每一道菜注入溫度，只盼在節慶時刻，為需要幫助的朋友雪中送炭，也讓更多人看見南投餐飲業的實力與愛心。」眾家業者今年利用在地食材推出精緻年菜套餐，色、香、味、俱全，透過擺盤讓人食指大動，包括小春餐飲集團、牛相觸庭園餐廳、南島婚宴會館、客香御餐坊、家味香客家廚房、涵碧樓大飯店、字村珍饌會館、饗富國際有限公司、台一生態休閒農場、明園餐廳等業者，從經典客家風味到創意山產料理應有盡有。

伴手禮方面有赤腳精靈、日月潭東峰紅茶莊園、本草自然生技有限公司、烏牛欄手作巧克力等4家業者，推出新春限定優惠組合，融合南投茶香、巧克力精緻工藝與自然養生精華，可透過業者官網或國道3號「品味南投」專賣店輕鬆選購，讓遠方親友也能收到來自山城的誠摯心意。