「防疫專用通道」供投票日有症狀者用　王必勝再警告：確診禁止外出

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

11/26是九合一選舉投票日，但近期有民眾誤會，各投開票所設立防疫專用通道是給確診者使用。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝澄清，該專用通道和遮屏並不是給確診者使用。他重申，新冠確診者依法需在指定場所隔離，一律禁止外出，從疫情一開始到現在都沒有改變過。

王必勝說，中選會在11/26各投開票所設立防疫專用通道，還有蓋選票的遮屏，是提供給現場有發燒或呼吸道症狀民眾使用，不是提供給新冠確診者使用。

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另外，也有人不斷反應為什麼確診者不可以參考大考設立專用投票所？王必勝也直言，大考跟選舉不同，大考參加人數有9萬8000人，投票有1930萬人參與，大考那天確診考生有1,700個，這樣估計下來，投票當日可能會有5萬至7萬名確診者需要處理，規模上差別很大。

王必勝說，另外一個數據是，全國設有確診者專用考場只有20處，但因為九合一投票需要處理全台17,640個投票所，所以規模上差別非常大，更何況有相關流程相關問題，所以選舉沒辦法比照大考那樣處理。

▲防疫專用通道與遮屏用途說明。（圖／指揮中心提供）

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