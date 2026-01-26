　
地方 地方焦點

鹿野所長揮毫迎春　結合聖安宮宣導防詐交安守護鄉親

▲台東鹿野警走入宮廟宣講防詐交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，為讓鄉親在喜氣洋洋的年節氛圍中安心迎新年，台東縣警察局關山分局鹿野分駐所所長陳泰山，於25日上午9時許，應邀前往鹿野地區聖安宮，參與「迎新春馬到成功全鄉贈春聯活動」。活動中除親自揮毫書寫新春祝福春聯外，亦率領所內員警結合大型手舉牌，向民眾宣導防詐騙、交通安全及115年加強重要節日安全維護工作等重點事項，期盼鄉親在除舊布新的同時，也能平安過好年。

本次活動由聖安宮主任委員李樹根發起舉辦。李主委長年熱心公益、關懷地方，除曾捐贈救護車外，亦於寒冬時節致贈羽絨外套予地方長者，深獲鄉里肯定。適逢春節前夕，特別透過贈送春聯活動，結合傳統書法文化，為鄉親送上滿滿的新春祝福。

活動當日由聖安宮副主任委員傅錦英主持，現場貴賓雲集，包括縣議員陳宏宗、鹿野鄉長李維順、縣長秘書王馨梅、議長秘書溫昌寶、潘貴蘭議員服務處主任張博翔、立法委員黃建賓服務處主任彭國雄，以及鄉民代表郭清塗、鄧清欉等人，另有多位地方士紳與鄉親共襄盛舉，展現地方高度凝聚力。

活動現場邀請多位書法名家揮毫潑墨，免費為民眾書寫春聯，內容吉祥喜氣，象徵迎春納福、祈福避凶；同時也設有創意春聯及拓印春聯體驗，讓民眾親身感受書法藝術之美，吸引不少鄉親扶老攜幼參與，現場人潮絡繹不絕，洋溢濃厚年節氛圍。

研習書法逾40年的鹿野分駐所所長陳泰山，也在活動中展現深厚書法功力，現場揮毫書寫「防詐識詐」、「台灣尚勇」等應景春聯，深受民眾喜愛，紛紛索取留念。宣導活動則由陳所長偕同警員劉珊甄、林哲愷共同進行，透過大型手舉牌及淺顯易懂的說明方式，向民眾傳達防詐騙與交通安全等重要觀念，提升民眾自我防範意識。

此外，警方也藉此機會向民眾說明115年加強重要節日安全維護工作內容，除全面強化治安維護、交通疏導等勤務外，亦同步提供多項加值為民服務措施，包括大額存、提款護鈔服務，以及舉家外出住居所巡簽服務，期盼讓民眾在春節期間能安心返鄉、放心出遊。

關山警察分局表示，透過結合地方信仰活動與警政宣講，不僅有效拉近警民距離，也讓防詐、交通安全與治安觀念深入社區。未來警方將持續與地方宮廟及社團合作，深化社區警政工作，攜手守護地方治安，讓民眾在平安、祥和的環境中迎接嶄新又幸福的新春佳節。

有機小農業者送愛　走進北榮台東分院安寧病房

深耕台灣土地的有機小農「阿甘」（甘誌堂），因親身陪伴家人對抗癌症的生命歷程，選擇以實際行動回饋社會。民國103年，他為照顧罹癌弟弟，毅然辭去高收入的期貨操盤手工作，投入全然陌生的有機農業領域，購地種植有機蔬果與茶樹，展開一段艱辛卻堅定的人生轉型。

22警趁女友旅行　下毒害3歲寵物犬內出血亡

返航遇浪翻船　台東金樽漁港漁民落海身亡

兒被控騎重機炸街　警父告鄰居：不該被獵巫

宣導警察台東

