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謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

▲謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大 創基隆造勢紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼謝國樑團結勝利大會「突破2萬人空前盛大」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（17日）與前總統馬英九、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜，以及總統府前副秘書長羅智強、台北市議員王鴻薇齊聚基隆，在基隆樂一路舉行團結勝利大會，基隆國民黨籍議員候選人輪番上陣，力挺謝國樑，現場人數突破兩萬人，空前絕後，成為基隆近十年來最大一場萬人造勢、聲勢浩大、萬人空巷。

馬英九表示，「國樑此次出戰，以我對他的了解，是非常有信心的，國樑在美國念書，讀的是南加大社會系、麻省理工學院，對於城市願景具有相當寬闊的國際視野」，而他所認識的國樑，絕對是一位優秀、具有國際觀、富有愛心的候選人，一定可以帶領身為港都的城市，讓基隆接軌國際，不論是在產業、觀光、城市樣貌等各個方面都能夠更國際化，成為台灣的亮點城市。

▲謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大 創基隆造勢紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

侯友宜表示，未來基隆捷運與汐東線的開發帶動所有產業，這將是新北與基隆最重要的事情，從汐止到八堵，大家一起向前走，一起串連在一起。他跟謝國樑的組合，就是「友樑心」，共同為台灣這塊土地好好做事，他們都是用行動來捍衛中華民國，更不要去質疑謝國樑對基隆土地的熱愛。他說，將來北北基桃一千萬的人口的國際大都市，要一起共創北北基桃的繁榮，請鄉親幫忙拉票催票跟投票。

羅智強提到，今天回到基隆，就是希望基隆的鄉親團結起來，基隆中學是他最驕傲的學校，然而學校卻出現一個假冒16年的校友。林智堅抄襲論文碩士被取消，而蔡適應假基中16年來，他從不否認，這個人的人品有問題，連這種便宜都要佔，蔡適應也被歸為萊豬四大立委，強迫基隆人吃萊豬，所以絕對不能讓這種人當市長，一定要支持謝國樑，1126一定要挺善樑、支持謝國樑。

▲謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大 創基隆造勢紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

韓國瑜表示，從國樑決定參選基隆市長，看到基隆的改變，他將會以基隆的幸福，成為他所有的生活重心，他也有8個字送給國樑，就是「小愛爸爸，大愛基隆」，國樑把自己對於小愛的愛昇華，投入到基隆的熱愛與關懷，打造成為全台灣、全亞洲最溫暖、最有愛的城市。等到國樑當選後，也會打造基隆科學園區，讓基隆的年輕人可以順利的就業、創業。11月26日將會決定基隆未來4年跟8年的方向，一起支持謝國樑。

謝國樑表示，自己要幫所有基隆的年輕人找到一個好的工作，遠見雜誌前兩個月，評比全台灣醫療，在本島19個縣市，基隆是最後一名，另外基隆國中會考落點，已經是北北基桃的末段，有多少高中生通勤族到台北去上課，所以教育也要提升。

最後謝國樑說，「我們就是一個有愛有關懷的市府跟議會團隊，以及深耕基層的里長們我們不分彼此，並且不只關懷所有的弱勢朋友，而是關懷每一個需要幫助的人，我們把基隆整個改變，我非常有信心，不但會當選，而且我一定會做的非常好，1126我們一起打贏選戰，一起讓基隆更好。」

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