台東首座離島空品維護區上路　綠島115年起管制未定檢機車

▲台東綠島全境納入空氣品質維護區。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為維護綠島全鄉空氣品質並守護居民及遊客健康，台東縣政府於113年公告劃設「台東縣綠島鄉空氣品質維護區」，並自115年1月1日起，於綠島鄉全境正式實施移動污染源管制措施，成為台東縣首座離島空氣品質維護區。新制將限制高污染車輛登島，針對出廠滿五年以上且未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車，禁止進入維護區範圍，違者將依車種處新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰，並可按次處罰及限期改善。

台東縣政府表示，設立空氣品質維護區的核心目的，在於保護珍貴的自然環境資源與民眾健康，透過源頭管制移動污染源，有效降低廢氣排放，不僅有助維持台東長期以來的良好空氣品質，也為綠島觀光注入「低碳、永續」的新價值，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」，讓環境保護與地方發展相互促進。

台東縣環境保護局指出，透過特定區域出入車輛的管理機制，不僅可提升機車排氣定期檢驗率，也能有效減少移動污染源排放，為在地居民與遊客營造更安心的呼吸環境。環保局也呼籲民眾配合政策，按時完成車輛保養與排氣檢驗工作，共同成為守護台東空氣品質的重要夥伴。

環保局進一步說明，自113年起已透過各項會議、宣導海報、標示及告示牌等多元管道，加強向社會大眾說明空氣品質維護區相關規定，提醒車主進入維護區前，須符合移動污染源管制措施。自115年起，凡出廠滿五年以上且未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄之燃油機車，將禁止進入台東縣綠島鄉空氣品質維護區，以降低高污染車輛行駛所造成的廢氣排放，持續提升離島空氣品質。

環保局補充，相關機車排氣定期檢驗資料，可至「環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統」查詢，或洽詢專線（089）221999 分機291。