藍營控「護航高端十大惡行」　王必勝9圖駁斥：不知道還可以質疑什麼

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國民黨立院黨團今（22）日召開記者會，控訴蔡政府護航高端10大惡行，包括審查黑箱、擴大二期就給EUA世界首創等。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝拿出9張手板逐一駁斥，更表示「不知道還可以質疑什麼」。

國民黨書記長李德維指出，蔡政府護航高端有10大惡行，包括了：蔡英文畫靶射箭、宣示2021年7月供應、擴大二期就給EUA世界首創、護航高端阻擋疫苗進口、審查合約全面封存，大搞黑箱、中資公司進行二期試驗，衛福部知情不報、股價巨幅波動，司法不查、高端售價遠高過進口疫苗、未核實估算延遲交貨逾期違約金、保護效益審查逾期交卷，裁判代答，審查黑箱、鼓勵打高端，國際不承認。國民黨團再次呼籲蔡英文總統、民進黨政府，不要「瞎護」、「瞎挺」高端疫苗。

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中央疫情指揮中心向國產高端疫苗採購500萬劑，11月16日全部屆效，銷毀160萬劑。對於國民黨指控高端先簽約才過EUA，王必勝表示，在當初疫苗不足時，預採購是普遍狀況，指揮中心針對AZ、莫德納都採同樣方式辦理，而預採購也有條件，需要通過EUA才能購買。

免疫橋接通過EUA是很普遍的方式，並非台灣獨創，WHO最新通過的法國產新冠疫苗，也是使用免疫橋接方式，且其數據與AZ相比「並沒高多少」，高端通過也沒有不法問題。

▲▼疫苗採購爭議說明。（圖／指揮中心提供）

至於國民黨團質疑的疫苗採購公文30年保存年限，王必勝也再次說明公文保存與合約保密問題。他另提到，WHO最近會擬草案，希望未來政府與疫苗廠商的合約可以公開，同時在報導中也提醒大家，我們在世界上各個國家與疫苗藥廠合約都是保密的，未來WHO若通過，指揮中心也可以依照該方法來做。與商業公司簽訂合約到期，就會公開。

王必勝強調，高端保護效益是根據3個報告，其中1份資料是疾管署分析，由2300萬人去識別化後資料、6000萬劑得到初步結果，高端的效益看起來對中正症死亡都有90%以上，保護效益跟莫德那BNT差不多，價格部分平均840快也公布低於莫德那跟BNT疫苗價格，保護效益得到科學認證，大數據無法騙人不論你要怎麼扭曲大數據就是大數據。

從疾管署公布報告可見，純粹打高端死亡保護力與未接種者相比90.3%，中重症也有91.4%，數據比較好解讀，「大家只要知道哪個大就可以解讀」，王必勝最後更酸，無須動用專家，自己也不知道到底還可以質疑什麼。

至於各界要求公開14位保護效益審查委員，王必勝強調，法律沒有規定要揭露名單，問了14位委員，也沒有人願意揭露名單，「我們也尊重」。他隨後更表示，大家可以去看看社會現象，選舉之前獵巫、肉搜、騷擾等，專家無法接受這樣的事情，若真的揭露一定會發生。

▲▼疫苗採購爭議說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗採購爭議說明。（圖／指揮中心提供）

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