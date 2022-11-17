蔡英文視察基隆城際轉運站　林右昌：未來四大計畫緊接推動

記者郭世賢／基隆報導

總統蔡英文今（17日）視察基隆城際轉運站工程，由市長林右昌、立委蔡適應及交通部政務次長陳彥伯，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、交通處長蘇先知陪同，視察基隆城際轉運站，期勉儘速完工，啟用後提供旅客便利舒適候車空間，將是國內外旅客，轉乘到首都圈或搭郵輪的交通關鍵樞紐。

▲總統蔡英文視察基隆城際轉運站。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌表示，基隆城際轉運站工程即將完工，建築主體為3層樓建築物，配置國道客運停靠月台，中山一路側公車候車亭停靠區、候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等，並有候車頂棚串連整建後的舊火車站。

林右昌說，未來轉運站將容納車站周邊18條國道客運路線、新增中山一路側公車候車亭停靠32條公路客運及市區公車，提供臺鐵、市區公車及國道客運無縫轉乘服務，市府並委由專業廠商負責營運管理，預計將吸引每日搭乘公共運輸及休憩活動約6至7萬人次旅客活動及良好的公共設施服務。

▲基隆城際轉運站空拍景。

林右昌指出，城際轉運站即將完工，接下來周邊還有四大計畫要推動「國門廣場二期工程」、「西岸山城纜車車站」、「港西街公辦都更案」、「基隆捷運車站」等四大計畫接續推動，帶動基隆市港轉變，更是基隆經濟和城市發展的心臟地區。城際轉運站，不單只為基隆通勤族規劃，基隆作為台灣國際海洋門戶，還包括未來郵輪旅運遊客，在整體交通營運狀況做轉換。

蔡適應表示，因應基隆多雨氣候，轉運站透過都市規劃做了大頂棚，成為地標性建築，整合國道、公路客運及鄰近的軌道運輸，透過都市計畫方式，將過去混雜交通狀況整合在一起，未來基隆推動觀光都市，搭配明年郵輪復航，等待郵輪開始回到基隆，基隆觀光的春天即將來到。

▲基隆城際轉運站。

總統蔡英文表示，城際轉運站即將完工，未來將成為基隆重要交通樞紐，右昌市長上任後，提出基隆市港再生標竿計畫，城際轉運站是重要拼圖，這項建設整合國道、公路客運及市區公車，改善火車站前交通壅塞，還新增商業和公共空間，讓國人搭車更方便舒適。

蔡英文說，城際轉運站串聯國門廣場、火車站北口廣場、西二三旅運設施，將是國內外旅客轉乘到首都圈或搭郵輪的關鍵樞紐。市府團隊重新梳理交通動線，帶動市容更新，她相信基隆會越來越漂亮，八年內基隆完成這項建設，除右昌市長的團隊很拚，也有蔡適應委員扮演最強隊友，交通部全力配合也是重要關鍵。

▲基隆城際轉運站內部。

蔡英文還表示，右昌市長提出的好計畫，加上適應委員積極推動，中央大力支持，這項計畫總經費七億多元，交通部補助就超過三億元，這八年來包括軍港西遷、基隆捷運都循這樣模式，中央地方團結合作，適應委員爭取協調，基隆才能快速改變。基隆是台灣海洋國門，建設基隆就是建設首都圈、建設台灣的國門，城際轉運站會成為迎接國際旅客的第一個服務中心。

市府交通處長蘇先知說明，基隆城際轉運站工程於2019年6月8日開工，舊火車站於今年9月22日完工，並於11月15日點交給交通處及其委託之營運廠商，轉運站截至今年11月15日止，整體施工進度約99.64%，因受基隆冬季多雨氣候、國內營造環境缺工、缺料以及營建物價上漲等因素影響，目前正全力趕工中，預計於今年11月20日完工。

市府觀銷處長曾姿雯指出，基隆城際轉運站係屬郵輪母港政策及市港再生標竿計畫的重要建設項目，位處市中心重要交通節點，整合市區國道客運、公車、火車的轉運功能，重新梳理市區交通動線，並串連西岸國門廣場、海洋廣場至東岸郵輪廣場，轉運站內也會設置旅遊服務中心，未來將提供國內外旅客，更優質旅遊諮詢服務。

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