基隆好好住落實居住正義　陳薇仲公布「青年世代神隊友」政見

▲時代力量基隆市長候選人陳薇仲公布「青年世代神隊友」政見。（圖／陳薇仲競選辦公室提供）

記者郭世賢／基隆報導

時代力量基隆市長候選人陳薇仲今（18日）公布「青年世代神隊友」政見系列，宣示當選市長將會透過落實居住正義、友善青年成家、保障勞動權益支持產業、創業，以及提升幼托長照公共設施和服務，成為基隆青年世代的神隊友。

陳薇仲表示，她作為通勤超過十年的資深跨縣市通勤族，擔任議員後，代表安樂區和基隆的青年在議會認真監督市政、為市民關心的議題發聲。現在，她要以青年領導人的創新與想像力，用新世代的視野成就基隆夢想的引擎。

陳薇仲說，青年世代是社會發展的主力，卻也同時肩負著上個世代照顧與育兒生養的壓力，未來的20年，青年世代和基隆都必須面對高齡化、少子化、青年失業、房價高漲、極端氣候與城市調節韌性的問題。因此，她認為必須要從現在開始，從各種面項打造支持青壯世代、也支持所有世代的城市。

陳薇仲要打造減輕青年世代負擔和壓力的基隆、全齡共好的城市。陳薇仲要讓基隆好好住，友善青年租屋、成家，真正落實居住正義，並成立勞工處，提供最完善的勞動保障，以及友善、永續的產業與創業環境。

陳薇仲更要提升公共化設施與服務佈建，讓青年世代安心育兒、敢生敢養，並友善多元型態家庭，讓長輩們能夠健康樂活、在地安老。她表示，她眼中未來的基隆，是一座讓不同年齡、不同族群、不同性別、不同職業的朋友都能更好好生活的宜居港都。

● 陳薇仲政見公布網址：https://reurl.cc/Yd8mOo

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