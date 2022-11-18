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北市5選區／劉耀仁喊從未有選舉是穩上、罹癌正妹：最低薪資4萬起跳

▲▼ 。（圖／翻攝粉專）

▲九合一大選進入關鍵倒數8天。（圖／翻攝劉耀仁、曾琳詒粉專）

記者劉維榛／綜合報導

北市第5區有18人搶8席超競爭，民進黨市議員劉耀仁與國民黨吳志剛力拚連任，他們端出過去驕傲政績，像是監督捷運萬大線施工與推行都更「水源四五期整宅」等；而動保黨候選人曾琳詒自曝，23歲罹患癌症，如今站出來參政，希望能設立北市特別基本工資自治條例，讓上班族最低薪資4萬元起跳。

劉耀仁在粉專表示，近日掃街拜票過程中，很開心選民給予大力支持，也認為他這次一定能穩上。對此，他謙虛回應「但從未有場選舉是『穩上』，有太多人在選前被認定穩上，最後票被分走而高票落選。」

劉耀仁盼望以實力來連任，並信心喊話「年紀漸長，我的熱情從未消退，我仍有滿滿的幹勁與願景，想為萬華中正做更多的事情，包含推動都市更新、建設更多社會住宅、監督捷運萬大線施工、整合觀光資源振興經濟、續推艋舺學園、增設更多寵物友善空間」。

另一位現任市議員吳志剛在粉專端出驕傲政績，他表示，民眾聽到首都帝景可能覺得陌生，但它的前身是「水源四五期整宅」，大家或許就豁然開朗。

吳志剛過去曾指出，首都帝景能完工，可說是眾人歷經10多年的戰果，「從會勘 、爭取、監督到落成，志剛一直都在」，尤其看到居民入厝的狀況，「內心激動外更有滿滿的感恩」。

對於「首都帝景」是「水源四五期整宅」都更後的社區名稱，吳志剛也積極參與社區的大小事，「一路走來逾10年的努力，才有今天的新房。」

最後，動保黨候選人曾琳詒近日在粉專分享正能量，她自曝23歲得了癌症，但抗癌的過程中，「發現市府對於弱勢的照護，好少好少，很幸運的獲得了許多民間善心人士的協助，一步一步回歸社會，累積了創業的經驗，現在則在一間資本近億的企業中認真工作。」

對此，曾琳詒積極參政喊話，為了打造對所有生命都友善的社會，便設定四大目標「有錢、有安全、有愛、有效率。」

曾琳詒指出，像是設立北市特別基本工資自治條例，4萬元起跳；開放陽明山中山樓經營賭場，改造社子島成為台北聖淘沙；建設北投溫泉城市，開放性交易專區；建立輕軌連結社子、士林、北投與天母，將台北打造成國際觀光城市，帶動整體產業百倍成長。

曾琳詒認為，只要薪資上升了，消費力就會提升，房價降低了，租金就會下降，物價也會降低，觀光興盛了，全台北的店家都會因此受惠。透過這些規劃，台北市每年可以增加千億以上的稅收，全部可以拿來做社會福利補貼。

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