認定Mr.柯學先生係民進黨側翼造謠抹黑　謝龍介提告2罪

▲國民黨台南市長候選人謝龍認委託發言人童小芸，向台南市警五分局提告粉專「Mr.柯學先生」意圖使人不當選以及加重誹謗等2罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不滿遭粉專「Mr.柯學先生」以變造的影片攻擊、抹黑，國民黨台南市長候選人謝龍介今(18日)下午委託發言人童小芸，前往台南市警五分局提告，控告「Mr.柯學先生」違反《選罷法》意圖使人不當選，以及《刑法》加重誹謗。

童小芸指出，2022年11月17日下午2時10分許，臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」公開發布一則47秒影，引文寫著「全班就你最唬爛」，內容將謝龍介受訪、評論台南近年來房飆漲、年輕人、上班族普遍買不起的影音畫面，與謝龍介個人向監察院申報的財産資料擅自剪接，以「移花接木」手法造謠，意在抹黑謝龍介明明有房產，還說自己買不起，攻擊謝龍介誠信。

謝龍介指出，名為「Mr.柯學先生」的側翼粉專公開發布一則47秒影片，引文寫著「全班就你最唬爛」，內容將他受訪，評論台南近年來房價飆漲，年輕人，上班族普遍買不起的影音畫面，與自己向監察院申報的財產資料剪接，以「移花接木」的手法造謠，帶風向指他明明有房產，卻說自己買不起，意圖攻擊他誠信。

謝龍介說，同一則影片，還刻意扭曲申報資料，所謂「44筆房產」，其實是44筆地號。至於所謂「2800萬元的豪宅」，其實是一棟屋齡32年的商用五層樓房，曲解資料，質疑他「當議員真的有這麼好賺？」，抹黑他的操守。至於該影片結尾稱「龍介的嘴騙人的鬼」、「烏龍介」稱號等，「騙」與「烏龍」均為侮辱性用辭，傷害謝龍介人格與選民對謝龍介之觀感，該粉專影片曲解炮製的錯誤資訊。完全出於惡意，刻意毀謝龍介名譽。因此，謝龍介委童小芸具體提告該粉專兩項罪行：1、意圖使人不當選而散佈謠言罪（公職人員選罷法104條5年以下有期徒刑）；2、加重誹謗罪（刑法310條，2年以下有期徒刑）。

謝龍介呼籲民進黨側翼節制，不要以身試法，其實他知道，因為黃偉哲就是不敢面對郭再欽，謝財旺被開88槍的黑金風暴，所以只好想盡辦法往他身上潑糞，轉移焦點，那他也就見招拆招。

謝龍介說，發言人抹黑，他就公布所有單據文件回應，匿名側翼粉專抹黑，他就直接提告，讓對方跑法院，是驢是馬，牽出來遛遛，沒有這種躲在暗處，血口噴人，還不用負責任的道理。

謝龍介還說，徐巧芯在北部追擊側翼，兄哥看了很佩服，在南部，一起努力！並請黃偉哲市長勿因選情告急，就以潑糞抹黑方式選舉，敗壞台南市選風。