　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市3議員陪掃街力挺謝國樑　安樂市場熱情群眾高喊：凍蒜！

▲北市3議員力挺謝國樑掃街拜票　安樂市場熱情群眾高喊：凍蒜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼台北市3議員力挺陪謝國樑掃街拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（18日）與台北市議員闕枚莎、陳炳甫、徐弘庭一起來到基隆安樂市場進行掃街拜票，攤商民眾熱情拿出蘿蔔、蒜頭象徵「好彩頭與凍蒜」，有1名孩童跟著群眾喊出「謝國樑凍蒜！」為現場增添童趣。謝國樑表示：「非常感謝有這麼多好朋友相挺，最後倒數8天，自己非常有信心，一定會打贏選戰，與北北基桃一同勝選。」

闕枚莎表示：「國樑參選基隆市長的理念，讓我很感動，我知道國樑非常愛孩子，所以將來國樑如果能夠當選，能夠為下一代做更多的事情，同時，國樑很有國際視野，可以把國際觀帶入基隆市，讓我們基隆更美好。」

▲北市3議員力挺謝國樑掃街拜票　安樂市場熱情群眾高喊：凍蒜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲攤商民眾熱情拿出蘿蔔、蒜頭象徵「好彩頭與凍蒜」。

陳炳甫說，「國樑絕對是我們國民黨裡面、新生代最優秀的人才！」相信未來在國樑的領導還有服務之下，一定會變成一個更有愛、更美好的一個城市，今天他與台北市議員闕枚莎，還有徐弘庭議員來支持國樑，希望未來臺北市與基隆市有更多密切的配合，讓我們共同為北台灣一起打拚。

回應昨晚造勢大會，謝國樑表示，自己非常開心，有非常多的基隆鄉親與好朋友，來響應團結勝利大會，來的人潮遠遠超過原本的預期，所有準備的椅子全部坐滿，還外溢到停車場，很多鄉親都沒有位子可坐，真的很抱歉！整場活動可說是相當的成功，自己也覺得大家非常熱絡，氣氛溫暖，相當符合有愛的晚會主軸，自己很感謝與感恩，每一位來幫忙的朋友齊心協力，團結合作，力拚勝選，自己很堅定也很有信心一定會勝選。

▲北市3議員力挺謝國樑掃街拜票　安樂市場熱情群眾高喊：凍蒜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲北市3議員力挺謝國樑掃街拜票　安樂市場熱情群眾高喊：凍蒜。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆首場市長公政見發表會　謝國樑「射三箭」保證一定實現

►謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

►蔡英文視察基隆城際轉運站　林右昌：未來四大計畫緊接推動

►2男相約貢寮釣魚失蹤雙亡！1人龍洞三支海域尋獲　1人遺體卡石縫

►蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
「史上最慘電影」票房244元！　片方：已經回本
快訊／美女主播張齡予生了　順利產下「3520克小班長」
快訊／新北驚見「河面漂男屍」　保全巡邏嚇傻
快訊／保母恐怖施虐再爆！台中1歲女嬰「小桃子」顱內出血昏迷
好天氣剩明天！　全台有感「變天時間點」曝
快訊／《全明星》爆霸凌「壯壯丟代言」！　經紀人證實
快訊／蔣萬安辭立委　明年1月8日補選
開粉紅超跑違停！　巨乳妹吃罰單怨「只進去一下下」
「孔子是歷史上的OO」國小兒答案讓她急道歉　萬人笑瘋：大實話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市5選區／劉耀仁喊從未有選舉是穩上、罹癌正妹：最低薪資4萬起跳

世界德州撲克巡迴賽登陸台北！　柯文哲盼：辦比賽帶動觀光

力挺王惠美姐！燕子+漢子明天合體　 臉書再倡彰化捷運引熱議

基隆調和街轉運站啟用　黃希賢：效益堪慮恐淪「蚊子場」

認定Mr.柯學先生係民進黨側翼造謠抹黑　謝龍介提告2罪

北市3議員陪掃街力挺謝國樑　安樂市場熱情群眾高喊：凍蒜！

滬台青年菁英領袖營閉營：勇擔非遺傳承重任

快訊／蔣萬安辭立委　中選會訂明年1月8日補選

黃暐瀚曬「握手照」力挺馬英九　「要握的比我多也不容易」

綠轟柯志恩害高雄前瞻差點去了了　他再曝「水球國手」影片補刀

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

三花貓主動示好磨蹭狗狗　下秒突變臉揍2拳牠傻眼！

北市5選區／劉耀仁喊從未有選舉是穩上、罹癌正妹：最低薪資4萬起跳

世界德州撲克巡迴賽登陸台北！　柯文哲盼：辦比賽帶動觀光

力挺王惠美姐！燕子+漢子明天合體　 臉書再倡彰化捷運引熱議

基隆調和街轉運站啟用　黃希賢：效益堪慮恐淪「蚊子場」

認定Mr.柯學先生係民進黨側翼造謠抹黑　謝龍介提告2罪

北市3議員陪掃街力挺謝國樑　安樂市場熱情群眾高喊：凍蒜！

滬台青年菁英領袖營閉營：勇擔非遺傳承重任

快訊／蔣萬安辭立委　中選會訂明年1月8日補選

黃暐瀚曬「握手照」力挺馬英九　「要握的比我多也不容易」

綠轟柯志恩害高雄前瞻差點去了了　他再曝「水球國手」影片補刀

市場需求銳減　福斯大陸合資企業「上汽大眾」明年3月停產手排車

玩伴只有雞和狗...3歲女童不會說話　南投衛生局籲落實兒童健檢

湯麵比乾麵好、火鍋醬料要見底！營養師10撇步「外食不怕胖」

萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展義賣　邀您「藝」同幫助中小社福

北市5選區／劉耀仁喊從未有選舉是穩上、罹癌正妹：最低薪資4萬起跳

李聖經桃色唇當時髦法國貴族　Jisoo巡演擦「杏仁烤奶」唇釉唱跳都不掉妝

生下家族「唯一男孫」！公婆「顧慮大嫂」冷漠不關心...人妻走心

加薩走廊難民營烈焰釀21死　包含10孩童

世界德州撲克巡迴賽登陸台北！　柯文哲盼：辦比賽帶動觀光

嫌晚餐買太慢…莽男暴走潑油砸爛家　留「兇宅」嗆妻：給大家死

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

即／遭控散布吳佩芸私密片！網媒社長發聲明回應了

王世堅喊靈魂不受黨紀管！她酸忘記代表人民

YouBike1.0年底退場　北市籲：新北騎往北市民眾改用2.0

沈富雄預言：徐巧芯16年後可能當總統

竹科名人4分析「為何挺沈慧虹」

陳水扁外孫獲全國音樂冠軍　扁自嘲「五音不全」：遺傳吳淑珍基因

吳佩芸曾因泳裝照惹議　又陷私密片風暴

蔡壁如罕見動怒　「相信新竹可以贏」

王世堅氣到嘴唇發抖！臉書火速被灌爆

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應打臉

更多熱門

相關新聞

基隆調和街轉運站啟用　黃希賢憂恐淪蚊子場

基隆調和街轉運站啟用　黃希賢憂恐淪蚊子場

基隆市政府為因應海科館、潮境公園、八斗子地區的觀光人潮，規劃調和街轉運站，最早原定2017年完工，但完工後卻仍一波三折。無黨籍基隆市長候選人黃希賢表示，雖欣見轉運站終於啟用，但實質的觀光用途與效益仍堪慮，恐淪「蚊子場轉運站」，如今海科館周邊人潮已大不如前，平日更是乏人問津，肇因為「海洋生態館」難產，速建海生館才是解方。

認定Mr.柯學先生造謠抹黑謝龍介提告2罪

認定Mr.柯學先生造謠抹黑謝龍介提告2罪

快訊／蔣萬安辭立委　明年1月8日補選

快訊／蔣萬安辭立委　明年1月8日補選

選前黃金周激戰！小英合體賴神為彰化隊站台

選前黃金周激戰！小英合體賴神為彰化隊站台

陳詩薇拒九崴天然氣發電廠設址

陳詩薇拒九崴天然氣發電廠設址

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

《全明星4》黃隊成員不忍了！

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

超商大杯拿鐵下殺28元喝只有3天

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面