北市3議員陪掃街力挺謝國樑　安樂市場熱情群眾高喊：凍蒜！

▲▼台北市3議員力挺陪謝國樑掃街拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（18日）與台北市議員闕枚莎、陳炳甫、徐弘庭一起來到基隆安樂市場進行掃街拜票，攤商民眾熱情拿出蘿蔔、蒜頭象徵「好彩頭與凍蒜」，有1名孩童跟著群眾喊出「謝國樑凍蒜！」為現場增添童趣。謝國樑表示：「非常感謝有這麼多好朋友相挺，最後倒數8天，自己非常有信心，一定會打贏選戰，與北北基桃一同勝選。」

闕枚莎表示：「國樑參選基隆市長的理念，讓我很感動，我知道國樑非常愛孩子，所以將來國樑如果能夠當選，能夠為下一代做更多的事情，同時，國樑很有國際視野，可以把國際觀帶入基隆市，讓我們基隆更美好。」

▲攤商民眾熱情拿出蘿蔔、蒜頭象徵「好彩頭與凍蒜」。

陳炳甫說，「國樑絕對是我們國民黨裡面、新生代最優秀的人才！」相信未來在國樑的領導還有服務之下，一定會變成一個更有愛、更美好的一個城市，今天他與台北市議員闕枚莎，還有徐弘庭議員來支持國樑，希望未來臺北市與基隆市有更多密切的配合，讓我們共同為北台灣一起打拚。

回應昨晚造勢大會，謝國樑表示，自己非常開心，有非常多的基隆鄉親與好朋友，來響應團結勝利大會，來的人潮遠遠超過原本的預期，所有準備的椅子全部坐滿，還外溢到停車場，很多鄉親都沒有位子可坐，真的很抱歉！整場活動可說是相當的成功，自己也覺得大家非常熱絡，氣氛溫暖，相當符合有愛的晚會主軸，自己很感謝與感恩，每一位來幫忙的朋友齊心協力，團結合作，力拚勝選，自己很堅定也很有信心一定會勝選。

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