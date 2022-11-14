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社會 社會焦點 保障人權

2男相約貢寮釣魚失蹤雙亡！1人龍洞三支海域尋獲　1人遺體卡石縫

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區附近海岸11月3日下午發生2名釣客落海失聯意外，警消獲報趕抵現場，僅找到釣客使用的保溫箱，但現場周邊卻找不到失聯2名釣客的行蹤。海巡人員5日下午，在龍洞三支海域尋獲吳男失聯釣客，但已明顯死亡。如今過了13天，另1名趙姓男釣客在14日上午7點14分，被民眾發現卡在礁岩縫隙中，同樣不幸身亡。

▲新北貢寮2人釣魚墜海 釣客遺體卡石縫尋獲。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北貢寮2人釣魚墜海，釣客遺體卡石縫尋獲。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，貢寮龍洞三支海岸的礁岩間，14日上午7時許有民眾驚見浮屍，新北市消防局、轄區警方與海巡人員獲報趕抵現場，發現死者卡在礁岩縫隙中，警消人員設法將遺體移出，全身浮腫明顯死亡、無須送醫，且其身上有刺青，死者穿著白色上衣、藍色牛仔褲，左腳著防滑鞋，經家屬確認為44歲的趙姓男子。

回顧事發當時，警方3日下午2時許獲報，有2名釣客失聯超過1天；報案王男向警方表示，他與失聯的趙男及吳男都是LINE釣魚群組的好友。趙男（44歲）及吳男（38歲）1日透過群組，相約到貢寮區西靈巖寺附近海岸釣魚，但在2日就聯絡不到2人，王男擔心2人是否會遇到意外，前往西靈巖寺周邊查看，結果在停車場發現趙男的汽車，擔心2人被捲入海中，於是報警請求協助。

警消到場後展開搜救，失聯48小時後，海巡人員於5日下午1時許，在龍洞三支海域發現吳男的遺體，由空勤直升機吊掛上岸，但已明顯死亡，經家屬到場指認，並移往殯儀館。如今過了13天，14日上午7點14分趙男被民眾發現卡在礁岩縫隙中，警消人員在上午9點14分將遺體打撈上岸，已明顯死亡。

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