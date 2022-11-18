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基隆調和街轉運站啟用　黃希賢：效益堪慮恐淪「蚊子場」

▲無黨黃希賢競選總部成立　基隆不要藍綠黑金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆調和街轉運站啟用，無黨籍基隆市長候選人黃希賢堪慮恐淪「蚊子場」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為因應海科館、潮境公園、八斗子地區的觀光人潮，規劃調和街轉運站，最早原定2017年完工，但完工後卻仍一波三折。無黨籍基隆市長候選人黃希賢表示，雖欣見轉運站終於啟用，但實質的觀光用途與效益仍堪慮，恐淪「蚊子場轉運站」，如今海科館周邊人潮已大不如前，平日更是乏人問津，肇因為「海洋生態館」難產，速建海生館才是解方。

黃希賢表示，八斗子地區擁有許多得天獨厚的觀光景點，包括海科館園區、潮境公園、八斗子車站、忘憂谷、101高地、八斗漁港、長潭里漁港等，甚至原先預計發展起「調和街商圈」，因此計畫調和街轉運站，舒緩停車、壅塞問題。他指出，但事與願違，雖每逢假日調和街、北寧路仍有塞車，但大多是從瑞芳、潮境一帶要返北，海科館既有的停車空間也足夠應付，基本上也用不到較遠的調和街轉運站。

黃希賢說，海科館園區發展不如預期，假日雖有人潮，但平日乏人問津，肇因於先前慶富獵雷艦弊詐貸案、承攬的慶富子公司慶陽致使「海生館」難產，喊了10年，現場仍是荒涼工地、插滿鋼筋，別說沒有活體生態水生動物，連根樑柱都沒有，觀光效益不佳，並未帶動實質的人潮、錢潮發展。

黃希賢說，調和街轉運站雖啟用，但觀光效益不佳的情形下，未來恐怕也是走向「蚊子轉運站」，當藍綠基隆市長候選人忙著動員、互告、潑糞之際，並無實際關心地方市政發展，黃希賢若當市長，絕對振興調和街商圈，並速建海生館、研議引進Xpark、商店街等，才能讓轉運站真正達到效用，否則今天只是市長林右昌的剪綵畢業秀而已。

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