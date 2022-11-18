力挺王惠美姐！燕子+漢子明天合體　 臉書再倡彰化捷運引熱議

記者唐詠絮／彰化報導

縣長候選人王惠美今日到鹿港時，受到家鄉洋厝社區上百名鄉親夾道歡迎，明(19日)天上午8時30分在和美鎮和港路（物流中心預定地）舉辦北彰場團結造勢大會，將與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕合體，而她也在臉書po文，強調台灣捷運網獨缺「彰化」，今天不做，明天就沒機會。

▲彰化縣長王惠美掃街受到鄉親力挺。（圖／競總提供，以下同）

王惠美透過臉書貼文強調，連任後將會全力繼續推動彰北、彰南捷運，彰化捷運是未來彰化發展的關鍵，全台有半數人口已在享受捷運帶來的生活便利及都市發展的成果。

王惠美指出，「為什麼彰化要做捷運？為什麼彰化南北都要做捷運」，她認為彰化捷運是未來彰化發展的關鍵性策略，台灣有一半的人口1,100萬正在享受捷運帶來的生活便利，以及都市發展的成果。再加上規劃中36萬人口的基隆，100萬人口的新竹縣市及科學園區，80萬人口的屏東（規劃4條線高運量），台灣就有將近70%的人口在捷運網內，獨獨缺了中部捷運網，沒有彰化捷運，中部捷運網能量不足，缺乏區域治理概念，「難道我們要脫離台灣主流的捷運軌道建設嗎」？

王惠美強調，彰化南部，員林溪湖到二林也需要有捷運，反對的人是在唱衰彰化南部的發展嗎？彰化南部的捷運和北彰化的捷運同步規劃興建，沒有彰化捷運，中部捷運網不會成功，沒有彰南捷運，彰化沒有主體性，捷運網也不會成功，都市計畫、產業、交通建設必須整體思考，彰化捷運是今天不做，明天就沒機會。

▲▼彰化縣長王惠美彰化捷運規劃。（圖／競總提供）