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謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應競辦打臉：現場約5500人

▲謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」 蔡適應競辦打臉：最多擺5500位子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」遭打臉。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑17日與前總統馬英九、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜，以及總統府前副秘書長羅智強齊聚基隆，在樂一路舉行團結勝利大會，現場喊出「突破兩萬人」，成為基隆近十年來最大一場萬人造勢。對此，蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，之前也在麵粉廠辦過競總成立活動，現場最多只能擺出5000張椅子，估算實際人數應在5000至5500之間。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，之前也在麵粉廠辦過競總成立活動，椅子擺很擠也放不下6000張椅子，今天國民黨因大進場走道規劃比較寬，而且旁邊還多了很多設施物（電視牆）與帳篷，估算大約擺了5000張椅子左右。晚間8點30分韓國瑜上台應是高潮，畫面右側下方還有空位；國民黨聲稱有2萬人，但依他們估算實際人數應在5000至5500之間

至於謝國樑為了辦造勢活動，提前離席政見發表會一事。蔡適應表示，他們本來在今天晚上也有辦活動，但是為了表示對政見發表會的重視，取消所有的活動，並認真聽完所有候選人的政見，這是基本的尊重！

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