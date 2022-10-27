苗栗鍾東錦「黑白配」找援軍　藍綠黃都狂打「反黑」強攻

▲左起謝褔弘、鍾東錦、徐定禎、宋國鼎。（合成圖／謝福弘臉書、記者蔡文淵、徐定禎競選團隊、記者李毓康）

距離年底九合一大選剩下最後30天，《ETtoday新聞雲》針對戰況膠著，也攸關藍綠白各陣營勝敗的一級戰區，包括：台北市、桃園市、新竹市與苗栗縣等4縣市，進行全盤掃描。讓我們一起來解析最後的30天裡，各陣營的成敗關鍵，以及還需強化之處。



記者呂晏慈、鄭佩玟／台北報導

苗栗縣長投票日倒數30天，苗栗縣議會議長、無黨籍候選人鍾東錦近日數度合體台北市長柯文哲，攪亂一池春水，民進黨候選人徐定禎喊出「反黑」訴求，劍指鍾東錦，國民黨候選人謝福弘也主打「正藍軍」口號，與馬英九、韓國瑜、侯友宜等藍營大咖同台造勢，而時代力量候選人宋國鼎來勢洶洶，不僅連開數場記者會踢爆鍾東錦黑歷史，也發文反批徐定禎，4方競逐戰況相當激烈。

本屆苗栗縣長選舉因為泛藍分裂，從今年初討論提名時就話題性十足，擁有雄厚財力優勢的鍾東錦5月開記者會自曝「西瓜刀劃破肚皮」、通姦等黑歷史，10月份宋國鼎再踢爆鍾曾「踹死人」的傷害致死前科，綠營也揭露鍾透過投資、借款、租賃土地方式介入砂石業，儼然是是苗栗「砂皇」，而謝福弘則與前縣長傅學鵬、劉政鴻一起舉行記者會，呼籲鍾東錦守信退選。

另一方面，近期國民黨籍的苗栗縣長徐耀昌為鍾東錦公開站台，鍾又以議會參訪為由，北上合體身兼民眾黨主席的柯文哲，隔不到兩天就在苗栗「巧遇」柯文哲母親何瑞英，當場拋出藍白合，不過其他陣營候選人並不埋單，狂批柯鍾見面是「黑白配」。

一名綠營輔選人士直言，苗栗縣長選舉出現一個很奇怪的現象，民調表態率竟然僅約5成，原因可能是民進黨及謝福弘的支持者「不敢表態」，例如近期徐定禎舉辦造勢活動，現場竟然有近半的旗子被留在會場，支持者們來參加活動後，卻不敢把旗子帶回家，顯示絕大多數的苗栗縣民是沈默多數，甚至在接到民調電話時，不敢回答支持對象是誰。

對於未來30天選舉策略，綠營操盤手表示，國民黨在苗栗已經執政72年，從未政黨輪替過，徐耀昌任內的縣市長排名敬陪末座，只贏過柯文哲排名倒數第二，苗栗現在「民心思變」，大家想要換黨、換人做做看，除了由立法院黨團舉行記者會，拋出反黑訴求，有節奏、有策略地處理鍾東錦的前科、財產等議題，更重要的是號召「台灣派」團結集中選票，催票到最後一刻，拜託支持者返鄉投票。

該名操盤手說，未來徐定禎將舉行造勢活動，邀請身兼黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌來苗栗加持，持續炒熱選情，在有基本盤的海線要強力動員、鼓勵支持者出門投票，山線部分則要加強宣傳政見、政績願景等；至於文宣戰部分，除了網路空戰，由於苗栗許多地區比較偏遠，也會透過派報系統加強紙本文宣，而候選人本身也會持續掃菜市場、站路口、前往夜市拜票、車隊掃街等，透過候選人的強烈對比及議題呈現，訴求翻轉苗栗。

至於藍營方面，國民黨分裂互槓沒在手軟，藍營輔選人士分析，謝福弘的優勢在於人品優良，也有前縣長傅學鵬及劉政鴻的雙重加持，以及黨中央力挺，是真真正正的正藍軍，尤其傅學鵬更是助徐耀昌上位的重要推手。不過，其劣勢也是因為人品優良，打起選戰過於「佛系」，例如之前徐定楨上廣播痛批謝福弘，幕僚都強力建議謝福弘應該向徐定楨提告，豈料謝之後在市場遇見徐定楨，竟一笑泯恩仇，此事不了了之；另外，謝福弘相較鍾東錦、徐定楨財力不足，國民黨也阮囊羞澀，更無鍾東錦在江湖上的影響力。

對於如何在30天之內強化優勢，輔選人士表示，先前韓國瑜、馬英九站台都有不錯的迴響，未來將邀請這些藍營大咖來站台，目前都已敲定行程，盼藉此強化「正藍軍」的旗幟。該人士直指，反觀鍾東錦胳臂向外彎，與柯文哲「黑白配」，自失正藍軍的號召，加上傅、劉組織動員，私下串聯拔樁，相信可做最後衝刺。

該人士還說，之前謝福弘挨批選的如「臥佛」，但他將會硬起來開打鍾東錦，至於鍾東錦有財力這件事，則會塑造相對剝奪感來反制，畢竟苗栗縣民大多樸實過日子，同時也會揭發鍾東錦在江湖上的黑影幢幢來反制黑勢力；輔選人士透露，當地資深耆老有信心可望拿10萬票以上。