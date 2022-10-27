資策會兼職風波！高虹安秀郵件稱主管知情　柯建銘：根本自證有罪

▲立委高虹安。（圖／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安任職資策會時兼職風波越演越烈，26日臨時召開記者會，強調都是主管知情且指派的工作，並未支領科智企業的薪水。對此，民進黨團總召柯建銘表示，高虹安秀出與少數主管間私下往來郵件，「卻不出示核准兼職公文或文件」，高虹安供出其他共犯4人，拖人下水，這是自證有罪，簡直是犯罪自白書。

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資策會25日發表聲明，指出民眾黨新竹市長候選人高虹安任職資策會期間，涉嫌不當兼職科智企業，甚至以科智企業處長身分出席活動，已違反兼職規定，且時間從2014年橫跨至2017年。

高虹安26日上午10時在民眾黨中央黨部召開「高虹安回應資策會聲明記者會」，會中她強調自己沒有違規兼職，其資策會主管在她赴美派駐工作的第一個學期，就全都知情且同意，她也秀出一份2012年12月18日跟直屬主管工作進度的回報郵件，內文有關她在美派駐工作時，跟主管回報其工作狀況；另她也提到資策會官網，也曾以科智企業業務處長身分稱她。

柯建銘表示，高虹安在立法院網站自我公布資料為科智共同創辦人、處長、申報持有科智公司股票，及當時使用科智公司名片、在科智的辦公室、影片上自我介紹為科智員工（處長）及地址聯絡方式等，皆為私下隱瞞，非法行為，有違勞動契約債務不履行義務，更涉及違反民刑事法律，可訴究，再清楚不過。

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柯建銘批評，最令人訝異的是，高虹安首次記者會，卻公布犯罪手法自證有罪，棒打自己，高虹安的記者會及新聞稿，謊言連篇，謊稱資策會交辦工作非兼職，秀出與少數主管間私下往來郵件，「卻不出示核准兼職公文或文件」。

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對於高虹安澄清內容，柯建銘指出，高虹安和盤托出犯罪過程及手法之「護安產業鏈」、「共犯結構」而已，供出其他共犯4人，拖人下水，當陪葬的兵馬俑而已，違法就是違法，自證有罪、罪證確鑿、真相大白，簡直是犯罪自白書。

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對於高虹安要求資策會執行長道歉，柯建銘痛斥離譜，他批評，天下豈有加害者要被害者道歉？「被害者」是資策會；「加害者」是高虹安等五人共犯結構，再清楚不過，2016年政權移轉後，舊執行長吳瑞北離開後，過往計劃辦公室Project Office（P.O）、星光計畫、衍生公司，開始有效管理、納入正軌，「唯一高虹安模式」終南捷徑，假公濟私、圖利自己不再發生，這是事實。

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柯建銘指出，資策會員工700多人，長期以來努力執行國家重大政策，推動資通訊產業發展，貢獻良多，值得肯定，高虹安以私害公、圖利自己、不自反省、還要硬拗，做賊喊抓賊，難怪卓執行長為捍衛資策會決定提告。

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柯建銘表示，接下來高虹安要面對數個法律問題，包含論文侵犯智財權、資策會行文辛辛那提大學要求撤銷論文、資策會行文美國期刊出版商、「電子郵件」署名Jane保證高的論文無問題是否屬實、非法兼職又領創業獎金、非法帶職帶薪進修、高提告鏡週刊加重誹謗，被鏡週刊反告「誣告」、高提告翁達瑞會贏嗎、拖人下水，成共謀共同正犯、一人兼數職，一行為犯數法，一罪一罰，須謹慎面對。

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柯建銘呼籲，高虹安此時應該冷靜面對法律問題，這是最嚴肅的問題，不要再說綠色恐怖、黑安一條龍，都是抹黑、別人的錯，還操作網軍出征帶風向，「妳還有心選舉嗎？找律師比選舉重要！」

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柯建銘表示，高虹安還找來「自比耶穌」的柯文哲，又來指控民進黨操弄各種國家機器於股掌的老調有用嗎，「陷黨主席於不義，加一個陪葬兵馬俑而已，提早斷送總統大位，惜哉！」