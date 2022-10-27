　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

資策會兼職風波！高虹安秀郵件稱主管知情　柯建銘：根本自證有罪

▲▼高虹安今（26日）召開臨時記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲立委高虹安。（圖／記者蘇晏男攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安任職資策會時兼職風波越演越烈，26日臨時召開記者會，強調都是主管知情且指派的工作，並未支領科智企業的薪水。對此，民進黨團總召柯建銘表示，高虹安秀出與少數主管間私下往來郵件，「卻不出示核准兼職公文或文件」，高虹安供出其他共犯4人，拖人下水，這是自證有罪，簡直是犯罪自白書。

資策會25日發表聲明，指出民眾黨新竹市長候選人高虹安任職資策會期間，涉嫌不當兼職科智企業，甚至以科智企業處長身分出席活動，已違反兼職規定，且時間從2014年橫跨至2017年。

高虹安26日上午10時在民眾黨中央黨部召開「高虹安回應資策會聲明記者會」，會中她強調自己沒有違規兼職，其資策會主管在她赴美派駐工作的第一個學期，就全都知情且同意，她也秀出一份2012年12月18日跟直屬主管工作進度的回報郵件，內文有關她在美派駐工作時，跟主管回報其工作狀況；另她也提到資策會官網，也曾以科智企業業務處長身分稱她。

柯建銘表示，高虹安在立法院網站自我公布資料為科智共同創辦人、處長、申報持有科智公司股票，及當時使用科智公司名片、在科智的辦公室、影片上自我介紹為科智員工（處長）及地址聯絡方式等，皆為私下隱瞞，非法行為，有違勞動契約債務不履行義務，更涉及違反民刑事法律，可訴究，再清楚不過。

柯建銘批評，最令人訝異的是，高虹安首次記者會，卻公布犯罪手法自證有罪，棒打自己，高虹安的記者會及新聞稿，謊言連篇，謊稱資策會交辦工作非兼職，秀出與少數主管間私下往來郵件，「卻不出示核准兼職公文或文件」。

對於高虹安澄清內容，柯建銘指出，高虹安和盤托出犯罪過程及手法之「護安產業鏈」、「共犯結構」而已，供出其他共犯4人，拖人下水，當陪葬的兵馬俑而已，違法就是違法，自證有罪、罪證確鑿、真相大白，簡直是犯罪自白書。

對於高虹安要求資策會執行長道歉，柯建銘痛斥離譜，他批評，天下豈有加害者要被害者道歉？「被害者」是資策會；「加害者」是高虹安等五人共犯結構，再清楚不過，2016年政權移轉後，舊執行長吳瑞北離開後，過往計劃辦公室Project Office（P.O）、星光計畫、衍生公司，開始有效管理、納入正軌，「唯一高虹安模式」終南捷徑，假公濟私、圖利自己不再發生，這是事實。

柯建銘指出，資策會員工700多人，長期以來努力執行國家重大政策，推動資通訊產業發展，貢獻良多，值得肯定，高虹安以私害公、圖利自己、不自反省、還要硬拗，做賊喊抓賊，難怪卓執行長為捍衛資策會決定提告。

柯建銘表示，接下來高虹安要面對數個法律問題，包含論文侵犯智財權、資策會行文辛辛那提大學要求撤銷論文、資策會行文美國期刊出版商、「電子郵件」署名Jane保證高的論文無問題是否屬實、非法兼職又領創業獎金、非法帶職帶薪進修、高提告鏡週刊加重誹謗，被鏡週刊反告「誣告」、高提告翁達瑞會贏嗎、拖人下水，成共謀共同正犯、一人兼數職，一行為犯數法，一罪一罰，須謹慎面對。

柯建銘呼籲，高虹安此時應該冷靜面對法律問題，這是最嚴肅的問題，不要再說綠色恐怖、黑安一條龍，都是抹黑、別人的錯，還操作網軍出征帶風向，「妳還有心選舉嗎？找律師比選舉重要！」

柯建銘表示，高虹安還找來「自比耶穌」的柯文哲，又來指控民進黨操弄各種國家機器於股掌的老調有用嗎，「陷黨主席於不義，加一個陪葬兵馬俑而已，提早斷送總統大位，惜哉！」

ET快訊
淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　懲處出爐
快訊／政院拍板「2職業加薪」！　7.5萬人受惠
外送員爆「棄跑潮」這波最有感！　5年老鳥想回職場了
普丁「乾女兒」爆逃亡！　豪宅遭突襲
3病毒釀小兒急診爆！　醫憂大魔王「比Omicron更恐怖」
白家綺KTV突被襲胸！驚喊「你碰到我胸部」　吳東諺氣炸衝上去
桶屍案女租客是酒店紅牌！　清純短髮貌似學生妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫苗擬重啟2期藥品臨床試驗　蔣萬安嗆：高端只有炒股票嗎？

日學者預測選戰遭周玉蔻轟「不準啦！」　蔣萬安嘆：講實話還被出征

蘇貞昌拍板幫教保員、托育人員加薪！7.5萬從業人員可受惠

爆鄭運鵬專利申請國籍「中國台灣」　國民黨：人民幣、新台幣全都要？

假的！抖音「外交部假帳號」被抓到了　昨轉警政署調查

美中科技戰開打！維護國安影響力　經濟部：強化台灣半導體競爭優勢

全面支持學齡前家長！0到5歲育兒津貼、0到2歲托育補助取消排富規定

柯文哲酸大頭症　陳時中：我的頭不算小「需要背後站很多人」

立委問中共是不是「恐怖情人」？陸委會副主委：可能有暴力傾向

競選宣傳片有警官入鏡？　陳時中：不要為難基層公務人員

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

疫苗擬重啟2期藥品臨床試驗　蔣萬安嗆：高端只有炒股票嗎？

日學者預測選戰遭周玉蔻轟「不準啦！」　蔣萬安嘆：講實話還被出征

蘇貞昌拍板幫教保員、托育人員加薪！7.5萬從業人員可受惠

爆鄭運鵬專利申請國籍「中國台灣」　國民黨：人民幣、新台幣全都要？

假的！抖音「外交部假帳號」被抓到了　昨轉警政署調查

美中科技戰開打！維護國安影響力　經濟部：強化台灣半導體競爭優勢

全面支持學齡前家長！0到5歲育兒津貼、0到2歲托育補助取消排富規定

柯文哲酸大頭症　陳時中：我的頭不算小「需要背後站很多人」

立委問中共是不是「恐怖情人」？陸委會副主委：可能有暴力傾向

競選宣傳片有警官入鏡？　陳時中：不要為難基層公務人員

韓國「顯瘦內衣」特價了！集中托高效果超好　透氣舒適無存在感

31到45歲愛網購！逾4成「一周買三次」　生活用品佔最大宗

大苑子、Flash Coffee買1送1！　外送平台限時「加碼優惠」快收下

李寧新品遭轟像日軍服　急於國際化落得兩面不討好

日AV新法上路「首支影片慘遭下架」！　理由讓業界傻眼…女優崩潰了

AV導演❤李妍瑾「天雷勾動地火」細節曝光！2關鍵決定交往：是意外

手遊《羊了個羊》爆紅！背後公司「清倉式分紅」　1人拿走13億

莽撞碰觸裁判　綠衫軍威廉斯下場慘遭禁賽

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐

時間管理師！停紅燈「拿啤酒猛灌」所有人看傻　還嗆警：這是習慣

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

政治熱門新聞

全被看光！美公佈共軍火箭部署、編制　他直呼：這還怎麼打仗？

游淑慧認熱戀三立高層遭罵翻！韓國瑜送39字暖爆

游淑慧認愛被罵翻：請相信我的智商

育兒津貼明年1月起取消排富　新增2.5萬家庭受惠

日學者預測年底大選　民進黨恐比2018更慘

高虹安越挫越勇！民調衝第一　綠、藍分析新竹市勝選關鍵

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

日本神人學者預測縣市長選舉：北市他會贏

陸軍4兵拍抖音被汰除　基層匿名喊冤

快訊／拜票後腦著地重摔　楊植斗親曝身體狀況：還有點不適會再回診

周玉蔻踢館日學者預測選舉結果　小笠原：民進黨有利

張吃定心丸　鄭舉「肯定鄭文燦」牌

PTT八卦板挺國台辦：聽到台灣民心

北市「三腳督」衝刺戰術曝光！　選局賭盤修正為陳時中PK蔣萬安

更多熱門

相關新聞

影／賴清德釋出「18歲公民權」影片：年輕人能承擔的比想像更多

影／賴清德釋出「18歲公民權」影片：年輕人能承擔的比想像更多

距離九合一大選剩下最後30天，由於當天也將進行「18歲公民權」修憲案，但通過門檻極高，民進黨近來全力催票。對此，在去年四項公投時，寫下輝煌戰績的副總統賴清德也釋出「18歲公民權」宣傳影片，強調「他們能承擔的責任，比我們想像的更多」。

台東縣議員候選人涉餐劵賄選遭聲押

台東縣議員候選人涉餐劵賄選遭聲押

蔡英文、陳時中首度合體「廟口開講」　向鄉親說明對台北的願景

蔡英文、陳時中首度合體「廟口開講」　向鄉親說明對台北的願景

游淑慧認愛被罵翻：請相信我的智商

游淑慧認愛被罵翻：請相信我的智商

日學者預測年底大選　民進黨恐比2018更慘

日學者預測年底大選　民進黨恐比2018更慘

關鍵字：

高虹安2022九合一大選2022新竹市長柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

曹格半夜連續PO文「我在台北。她呢？」

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

熊熊瘦到42公斤「消風近照曝光」！

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面