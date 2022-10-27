藍軍誰出征2024？學者估九合一成敗是關鍵　在野整合「等一個人」

▲侯友宜、朱立倫同框造勢。（圖／記者許靖騏攝）



距離年底九合一大選剩下最後30天，《ETtoday新聞雲》針對戰況膠著，也攸關藍綠白各陣營勝敗的一級戰區，包括：台北市、桃園市、新竹市與苗栗縣等4縣市，進行全盤掃描。讓我們一起來解析最後的30天裡，各陣營的成敗關鍵，以及還需強化之處。



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選將至，藍綠大咖都進入輔選階段，而選戰成敗也將牽動各黨2024總統大選佈局，文化大學廣告學系教授鈕則勳接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，若藍營年底大勝或平盤，黨主席朱立倫一定會挑戰2024，但台北市長柯文哲未必相讓，在野就會分裂，「此時非綠陣營解套的方法就是郭台銘。」

朱立倫競選黨主席曾喊九合一大選要「贏得十六席縣市長、六都過半」，否則就會下台負責，而今外界普遍看好藍營年底選情，但因年底成敗將牽動國民黨2024佈局，也讓整體選戰氛圍更加詭譎。

對於九合一成敗，鈕則勳指出，朱立倫強調六都過半，而六都中國民黨比較穩的是新北跟台中，台北、桃園都還在膠著，若都被民進黨拿下，就是朱立倫需要為敗選負責的情況，若是北、桃、苗都輸的話，即便拿回基隆，就整體選情來說也還是輸，畢竟北、桃是重中之重，此時朱立倫勢必也要下台負責。

對於選情膠著縣市，鈕則勳分析，原先澎湖也分裂，整合成功後勝率相對高，至於新竹跟基隆本來就不是國民黨執政，且兩地都比較膠著、難以判斷，但朱立倫喊話六都過半，若台北、桃園都拿不下來，對國民黨來說已經輸了，如果連苗栗都丟就是慘敗，朱立倫應兌現他的承諾下台。

若朱立倫因為敗選下台，會如何牽動2024選情？鈕則勳表示，北、桃、苗都敗對國民黨是慘敗，但慘敗未必對國民黨不好，此時朱立倫系統的人、像傅崐萁就無法上位，因為接任者要有一定聲望、且跟2024總統大選連動，此時唯一的領頭羊可能就是侯友宜。

鈕則勳分析，若侯友宜成功上位，國民黨選情就相對單純，此時國民黨危機意識更強、布局上會相對保守，黨內定於一尊的情況下，韓國瑜就不可能出來，且侯友宜的支持度比柯文哲要高， 這對柯會形成一定壓力，因為侯若代表國民黨出戰2024，反綠陣營選擇「棄柯保侯」的可能性較大。

而今外界普遍看好藍營年底選情，若國民黨成功拿下台北、桃園？鈕則勳指出，那就是大勝，此時朱立倫勢必爭取2024、不會讓，因為朱立倫是主席，他掌握遊戲規則，即便侯友宜有心要搶也力有未逮，但若朱出線，非綠陣營一定會分裂。

鈕則勳分析，因為朱立倫民調不及柯文哲，但他一定不會讓，在非綠分裂的情況，若綠營是賴清德出線，那就是賴清德贏。

但若藍營、綠營分別拿下北桃其中一都，形成平盤局面？鈕則勳預期，朱立倫出線的機率還是高，因為朱認為至少拿回台北或桃園，自己又是黨主席、掌握遊戲規則，但朱立倫民調較弱勢，且選民早已對其定型，這種情況下，朱立倫、柯文哲都出來，非綠依舊分裂。

鈕則勳表示，此時非綠陣營解套的方法就是郭台銘，郭若不加入政黨、公民連署數目破150萬，此時他底氣非常足，朱立倫會邊緣化，郭也會整合一些藍營主流力量、比如郭侯配，且郭又跟柯文哲有一定默契，柯可能就是行政院長，這是非綠陣營避免分裂的解套方法。

鈕承勳總結，若國民黨大勝或平盤，2024的局面都會比較複雜，除非郭台銘出馬，讓非綠陣營起化學變化，依郭台銘的政治判斷，他一定會找有票房的侯友宜搭檔，形成郭台銘、柯文哲、侯友宜的三角陣營，這是非綠比較容易整合的情況，但若年底大選國民黨慘敗，侯友宜就會扛下大旗，情況就相對單純。