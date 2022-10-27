北市倒數1個月　陳推政策守鐵粉、蔣監督執政黨、黃搶失望票

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中選情呈現膠著，最後比的是誰犯錯少。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥、呂晏慈、崔至雲／台北報導

九合一選舉進入倒數30天的最後階段，競爭激烈的台北市長之爭依舊呈現「三腳督」狀態，三組候選人的差距都在誤差範圍內，更加考驗候選人與團隊，稍有不慎就將落入劣勢。值此競爭白熱化之際，近期回穩的陳時中陣營著重鞏固組織，並以亮點政策吸引中間選民；蔣萬安團隊要強化「團隊感」，並結合立院黨團，持續加強監督執政黨；至於黃珊珊陣營，則要爭取對陳時中失望、投不下蔣萬安的選票。

陳時中陣營：鐵粉做後盾、用政策爭取中間選民

綠營輔選人士坦言，台北市長選情膠著，直到現階段仍處於「麻花狀」態勢，從賭盤表現就可一窺端倪，陳時中歷經免治馬桶宣傳片爭議，又遭遇資深媒體人周玉蔻猛打蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，重創選情、民調下滑，現在賭盤已修正為陳時中與蔣萬安的「PK盤」。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤則形容，近期陳時中民調回穩且持續往上竄，其優勢在於擁有最死忠的鐵粉、最強的組織和社群力，也是最耐打的候選人，對於選情「深具信心」。面對「三腳督」的情勢，沒有操作棄保空間，陳時中陣營也不會把棄保當作選項，因此，固本、鞏固組織力就非常重要。

吳思瑤指出，選舉最後30天，除了舉辦3至4場大型活動，強化支持者凝聚力，並從傳統支持者、社會力、社群力等3面向鞏固支持者，從56場議員見面會、成立12區後援會、發出3萬份基層幹部聘書，「最後1個月要讓這些幹部到前線作戰」。

第二個重要面向是社會力。吳思瑤說，將組成32個百工百業後援會，這些各行各業的後援會組織，也是很紮實的做。第三，是社群力，包括Facebook、Line社群、Twitter，這些社群鐵粉都是陳時中的重要組織幹部。另外，團隊也會持續透過政策爭取中間選民，從參選以來就提出最多元、最深入、最廣的政策主張，相信會成為中間選民投票的判定標準。

蔣萬安陣營：打高端有利選情「持續加強監督執政黨」

蔣萬安團隊幹部指出，未來30天最重要的就是拓票，黨員、幹部或後援會應在弱勢選區多辦活動替蔣拉票。黨務人士建議，蔣萬安除自己本身的形象外，還要加強與市議員以及地方的連結，營造團隊氣氛，讓市民了解蔣不是單打獨鬥。而蔣萬安的人格特質不是攻擊型候選人，但也不能被動防守，該攻擊就攻擊、該爭取的選票就該爭取，該防守時就防守。

至於要如何從現在膠著的選情中脫穎而出？該黨務人士認為，這有賴整體國民黨與立院黨團的支援，除了各縣市相互合作整合外，立法院是另一個重要戰場，國民黨團如何加強監督執政黨，讓民眾覺得應該給在野黨更多機會。輔選人士也提到，打高端對蔣萬安選情有加分。

而這次選舉從頭討論到尾的「棄保」議題，黨務人士認為，民進黨、黃珊珊陣營沒本錢操作棄保，而蔣萬安也不太會去操作這塊，「若最終仍是三腳督局面，則對蔣有利」，且陳時中民調跟蔣萬安差距不到10個百分點，難道民進黨要「棄陳保黃」嗎？

另外，國民黨人士也點出，「年輕」是國民黨這次選舉的特點，國民黨世代交替成功，推出來的人選包括從蔣萬安到議員，都是最年輕、最優秀，但可惜的是，這些優勢在這次的選舉沒有被發揮出來。

黃珊珊陣營：爭取對陳時中失望、投不下蔣萬安的選票

至於在黃珊珊陣營部分，民眾黨人士直言，黨內對於台北市並沒有絕望，倘若能讓陳時中穩定第3名，還是能有機會贏下；目前民調各式各樣，如果真的陳穩定第3名，甚至在10月底更往下掉，仍有投票意向的淺綠支持者不會票投蔣萬安。

至於沒有投票意向的淺綠支持者，黨內人士提及，確實有部分民眾選擇「氣到不投票」，但以綠營思維來看，會認為從國民黨長期執政，儘管不喜歡柯文哲，仍將黃珊珊視為中性候選人，「前提是先讓陳時中掉下去。」

黨內人士表示，有民調顯示，藍綠白支持者中，有近4、5成自認中間選民，目前初步觀察陳時中當選機會變小，爭取對陳時中失望卻投不下蔣萬安的選票。