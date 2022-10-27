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曹興誠打臉周玉蔻建議她度長假　陳時中：我沒有資格講

▲▼陳時中前往吳興市場掃街拜票。（圖／記者陳家豪攝）

▲陳時中今天上午前往吳興市場掃街拜票前受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數30天，資深媒體人周玉蔻日前透過臉書預告，聯電集團創辦人曹興誠將替民進黨台北市長候選人陳時中站台，遭曹興誠狠打臉，還建議她去休個長假。對此，陳時中27日受訪說，若曹時間上可以，當然很歡迎他來；但對於是否希望周去度假？陳說，他沒資格講這句話。

周玉蔻前天透過臉書表示，曹興誠登高一呼、勢如破竹，國人四面八方響應，他公開站台、輔選抗中保台候選人的效應和影響力，將成為11月26日選舉結果的關鍵動力；據透露，曾公開表示力挺陳時中的曹興誠，下月初選舉投票倒數計時時刻，將登上台北市長候選人陳時中的選舉造勢舞台，公開演講力挺阿中，還諷刺說「蔣萬安、黃珊珊慘了」。

不過，曹興誠昨天晚間透過媒體群組回應，外傳曹興誠要為市長候選人陳時中站台，曹表示他沒有接收到任何邀請，「最近看到周玉蔻小姐心緒有點煩亂，建議她去休個長假。」

而陳時中今天上午前往吳興市場掃街前受訪說，相關選舉事宜都由競選總部來安排，當然若曹董在時間上可以，也有這樣的意願自己當然是很歡迎；至於曹興誠建議周玉蔻去度長假，是否希望在自己選戰後期，請周好好度長假？陳說，「我沒有資格講這句話」。

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