楊植斗紗布貼滿頭！　羅智強心疼曝拚命原因：再不支持他會落選

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨台北市議員候選人楊植斗從演講台上後仰摔下，前台北市議員羅智強27日在臉書貼出楊植斗頭部貼滿紗布的照片，心疼地喊「他為什麼要拿命去拚？因為他一面看板都沒有！」羅智強更斷言，楊植斗民調在大安文山區已掉到當選邊緣，不管他的空戰打得再好、議題打得再棒，都敵不過沒有看板的殺傷力，「如果大家不能夠集中力量去力挺支持楊植斗，我直接說吧，他就會落選！」

▲楊植斗從演講台重重摔下傷勢曝光。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

楊植斗26日在街口拜票時，向經過的行人喊出「謝謝、祝福平安」、「大哥您好」，正當他想從木箱站台上下來時，卻不小心重心不穩，整個人往後翻，頭部直接著地。稍後，楊植斗也表示自己還是有點不舒服，晚點會再回診。

而身為楊植斗師父的羅智強今日發布其最新傷勢，從貼出的照片中可見，楊植斗後腦貼滿紗布，整顆頭以網布包紮起來，看起來相當嚴重。羅智強心疼喊道，「我這個做師父的，除了心疼還是心疼，除了擔心更是擔心。大家不知道這個傻小子有多拚，他每天幾乎只睡3小時，其他時間都在準備議題、掃街拜票、路口街講，單單街頭演講一天可以講上四場，完全就是用燃燒身體在拚。」

「但他為什麼要拿命去拚？因為他一面看板都沒有！」羅智強指出，他常聽到有人抱怨「看不到楊植斗」，這也成為對楊植斗殺傷力最強的耳語。大安文山區掛了近百面的看板，只有楊植斗「一面看板都沒有」，因為楊植斗就是想挑戰掛滿看板的政治風氣，所以他拿命去拼、用體力去燒。

然而，羅智強也斷言，楊植斗因為沒有看板，選舉民調在大安文山已經掉到當選邊緣了，不管他的空戰打得再好、議題打得再棒，都敵不過沒有看板的殺傷力，「如果大家不能夠集中力量去力挺支持楊植斗，我直接說吧，他就會落選！」