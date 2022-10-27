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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園受「換堅」元氣大傷！張善政吃定心丸　鄭運鵬打「肯定鄭文燦」牌

▲▼賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

距離年底九合一大選剩下最後30天，《ETtoday新聞雲》針對戰況膠著，也攸關藍綠白各陣營勝敗的一級戰區，包括：台北市、桃園市、新竹市與苗栗縣等4縣市，進行全盤掃描。讓我們一起來解析最後的30天裡，各陣營的成敗關鍵，以及還需強化之處。

記者袁茵、呂晏慈、崔至雲、鄭佩玟／台北報導

年底選戰倒數30天，桃園市長勝負攸關國民黨主席朱立倫的「主席保衛戰」，該地歷經前新竹市長林智堅論文事件後，國民黨評估民進黨「元氣大傷」，對候選人張善政的選情抱樂觀態度；綠營人士則評估，選戰最後衝刺主軸定為「肯定鄭文燦，票投鄭運鵬」，接下來要一鼓作氣把氣勢衝過去。

桃園選情牽動2024　國民黨：「換堅」使民眾不信任民進黨

近張人士分析，桃園選情之前比較膠著，經過8日南區造勢、22日北區造勢後，不僅張善政本人多了不少信心，國民黨整體在桃園選情也樂觀一些；以兩場大型造勢分析，人數很多且熱情，熱度也持續很久，張善政越來越能掌握到選舉節奏。

近張人士認為，以往張善政被稱「佛系打選戰」，但經過這幾個月了解地方需求，已越來越了解要積極攻防、捍衛自己清白，「兩場大造勢，可說是讓張善政吃了『定心丸』。」近期陪同張善政跑行程，可以感受民眾的熱度增加，還有民眾特別跑到團隊旁邊高喊「一定要當選」。

知情人士提到，日前張善政與鄭運鵬同時出席某場不公開活動，張善政身邊簇擁著支持者，相較於鄭運鵬則是被冷落在一旁，依國民黨這次在桃園的選情來看，民進黨經過「換堅」事件後元氣大傷，遭到民眾不信任，張善政選情可說是越來越樂觀，各類民調也有慢慢起來、支持度也在增加中，民進黨現在不管是抹黑、抹紅，或是打出「中共牌」，對民眾來說恐已無感。

批藍營浮現焦慮感　民進黨催「肯定鄭文燦施政」投票動力

綠營輔選人士坦言，現在桃園市藍綠選情仍然很膠著，在民調表現上，鄭運鵬在願意出門投票者呈現領先狀態，因此最後30天就是「看誰的支持者願意出來投票」，最重要的是讓綠營支持者有動力出來投票，相信在整個團結氣氛，加上鄭運鵬個人努力，只要支持者肯定鄭文燦的施政要被繼續延續下去，就會是他們投票的動力。

該人士觀察，近期張善政陣營不斷比較藍綠雙方造勢場合的人數，不斷把張善政造勢活動的參與人數喊得非常高，顯示出張陣營自知氣勢沒有這麼強，焦慮感已浮現；對綠營而言，椅子擺多少張就是多少張，不需要膨風或灌水，例如日前八德大造勢，支持者都坐到最後聽總統蔡英文演講。

對於選戰策略，輔選人士表示，選舉最後衝刺階段，最大主軸是「肯定鄭文燦，票投鄭運鵬」，過去兩個多月以來，鄭運鵬花了很多時間加深與地方的連結，現在一切都就緒到位。本周將開始增加車隊掃街、市場拜票的頻率和強度，各個後援會也持續成立，幾乎每一、兩天都會有一個後援會成立，或者與議員候選人的聯合競總成立，「不斷滾動的累加」。

輔選人士透露，身兼民進黨主席的蔡英文過去已四度到桃園輔選鄭運鵬，接下來除了蔡英文外，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都將到桃園輔選助陣，先前高雄市長陳其邁合體鄭運鵬，之後屏東縣長潘孟安也會到桃園站台，「之前我們已將地基打好，接下來要一股作氣把氣勢衝過去」。

賴香伶11月辦造勢催票　民眾黨盼拿「2＋1」席議員

至於第三勢力部分，民眾黨推出的候選人賴香伶，深受前民進黨立委、無黨籍桃園市長候選人鄭寶清影響。民眾黨內人士分析，柯文哲自詡墨綠出身，光譜與鄭寶清有些接近，「柯文哲魅力」恐怕遺傳給鄭寶清，而不是賴香伶；現在須努力讓賴香伶爭取到正統「柯家軍」象徵，將於11月中旬舉辦造勢晚會，期盼將氣勢催出來。

民眾黨內人士透露，評估可取得「2＋1」席桃園市議員，以2020政黨票來計算，人口較多的中壢區、桃園區有機會，而平鎮區也正在努力擠入當選門檻。

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