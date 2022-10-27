選前之夜搶路權被藍臭罵「惡搞」　陳時中：講法不厚道

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數1個月，藍綠白搶11月25日「選前之夜」路權，不過，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹26日痛斥民進黨候選人陳時中陣營「惡搞」，拿下民進黨中央黨部前的北平東路、總統府前的凱達格蘭大道。對此，陳時中27日受訪直言，「說我們惡搞，我覺得這樣的講法就不厚道了」。

▲陳時中今天上午赴吳興市場掃街拜票。（圖／記者呂晏慈攝）



黃呂錦茹昨天說，台北市有幾個適合舉辦「選前之夜」場地，包括市府前廣場、凱道等，但這些地方都已被申請，目前國民黨申請到22日至24日共3天凱道路權，25日晚上則沒有申請到，直呼陳時中陣營「惡搞」，可能還要再與對方協調；而自由廣場附近場域也沒有搶到。

陳時中今天上午前往吳興市場掃街前，媒體聯訪關注選前之夜舉辦地點一事，他說，這還是由競選總部這邊做安排，大家來商量是一回事，「說我們惡搞，我覺得這樣的講法就不厚道了」。

此外，陳時中競選總部也發布新聞稿表示，所有路權申請皆依據台北市政府的相關規範辦理，相信每一組候選人都在同樣基礎、公平條件上申請路權，規則也是公開透明的，蔣萬安競選團隊只因沒順利申請到路權便要指控他人「惡搞」，甚至將農委會管理的「台北希望廣場」惡意造謠成「陳時中在民進黨中央黨部附近的市民農場市集大興土木」，如此低劣的選風令人嘆為觀止。

另一方面，媒體今天上午也關注，台北市長選舉首場辯論會將在下周登場，陳時中做了哪些準備？覺得自己最需要集訓有哪些部分？陳時中回應，他所提出的政見方向非常多，相關已經蠻充足了，至於怎麼樣表現，可能要有專家大家一起來討論。