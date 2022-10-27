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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北、桃園選情牽動綠營權力結構　學者估「後小英時代」提前來到

▲前副總統陳建仁、總統蔡英文出席陳時中競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁、總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

距離年底九合一大選剩下最後30天，《ETtoday新聞雲》針對戰況膠著，也攸關藍綠白各陣營勝敗的一級戰區，包括：台北市、桃園市、新竹市與苗栗縣等4縣市，進行全盤掃描。讓我們一起來解析最後的30天裡，各陣營的成敗關鍵，以及還需強化之處。

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入最後決戰30天，而選戰成敗也將牽動各黨2024總統大選佈局，文化大學廣告學系教授鈕則勳接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，若台北、桃園、新竹都敗，就符合民進黨慘敗標準，黨主席蔡英文必須下台負責，此時賴清德鋭不可擋，且鄭文燦、林佳龍已經敗北，另一英系要角陳建仁自然無能為力。

年底大選進入倒數階段，綠營各大咖全台強力輔選，而外界普遍看好此次九合一選戰藍營暫居優勢，倘若綠營敗選，黨內權力結構也將大洗牌。

對此，鈕則勳分析，若台北、桃園、新竹都敗，就符合民進黨慘敗標準，蔡英文必須下台負責，且失去桃園的話，鄭文燦自然沒機會上位、另一黨政要角林佳龍也得看蔡英文臉色，綠營大咖間的糾結非常複雜，只要北、桃、竹輸的話，逼宮壓力會非常大。

鈕則勳表示，目前大選勝敗關鍵還是六都，他預期，若綠營年底慘敗，就是賴清德上位時刻、後小英時代提前來到，此時賴清德鋭不可擋，且鄭文燦、林佳龍已經敗北，另一英系要角陳建仁自然無能為力。

鈕則勳表示，若藍綠黨主席都下台，2024的情況相對單純，因為總統人選都提早浮現，若國民黨大勝，非綠陣營勢必不能整合，因為朱立倫一定要選，但柯文哲擺明支持度比朱強得多，兩人都不可能退出棋盤，此時非綠陣營必敗，唯一破局方式就是郭台銘，讓非綠陣營有整合的可能性。
 

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