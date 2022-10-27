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高虹安越挫越勇！民調衝第一　綠、藍分析新竹市勝選關鍵

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

距離年底九合一大選剩下最後30天，《ETtoday新聞雲》針對戰況膠著，也攸關藍綠白各陣營勝敗的一級戰區，包括：台北市、桃園市、新竹市與苗栗縣等4縣市，進行全盤掃描。讓我們一起來解析最後的30天裡，各陣營的成敗關鍵，以及還需強化之處。

記者崔至雲、呂晏慈、袁茵／台北報導

新竹選情因民眾黨新竹市長候選人高虹安論文與資策會兼職問題，成為六都以外的激戰區，但從各家民調可以看到，目前高虹安暫居領先地位，可說是越打越勇。不過民眾黨人士分析，「不能說高虹安穩贏，因為千萬別低估民進黨爆發力」；而綠營人士認為，新竹市選情緊繃，不到最後關頭，看不出勝負；藍營人士則說，新竹是國民黨全台灣最有懸念的縣市 ，很大的關係在於選民結構的變化。

新竹市長選戰激烈，民進黨將矛頭全力指向曾在資策會任職的高虹安，新竹選情成全國焦點。面對新竹選情，民眾黨黨內人士表示，近期看到部分民調顯示，雖然沈慧虹已經追平高虹安，但沈慧虹近期並沒有特別突出的表現，且民眾對於高虹安「論文案」也開始抱持歹戲拖棚等想法，對於「追平」說法持保留態度。

黨內人士強調，距離選舉還有一個月，民進黨一定會努力、窮盡空戰與陸戰等方法拉近彼此距離，「不能說高虹安穩贏了，一定會出現危機，不要低估民進黨爆發力。」因此民眾黨主席柯文哲在最後選舉衝刺部分，一定會對台北市、新竹市加大催票力道。

綠營輔選人士坦言，目前新竹市民調表態率超過8成，不過選情仍然非常緊繃，「我們候選人的表現是『正常發揮』，支持率奠基在很堅實的基礎上，不過仍有成長空間」。

對於選戰策略，該人士指出，沈慧虹在投票日倒數30天階段，將會全面啟動陸戰，並搭配「18歲公民權」公民複決的宣傳，訴求選舉主軸拉回正軌，並配合新竹市前市長林智堅的「政績牌」，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，都將分赴新竹市站台輔選。

至於大型活動方面，輔選人士預告，除了11月份將舉辦兩場大型造勢外，本周六11月29日將先舉辦「萬聖節大遊行」，有別於傳統的造勢場，會延續林智堅擔任市長任內的萬聖節活動，由競選總部舉辦，號召年輕朋友、家庭前往舊城區遊行，同時帶著小朋友們歡慶聖誕，活動亦將結合象徵光榮的黃色，盼透過歡樂、有別於傳統政治攻防的氣氛，讓不分老少的市民們一起同樂。

另外，10月30日將舉辦競選總部成立造勢大會，屆時包括蔡英文、賴清德都將親赴新竹市站台宣講，向鄉親們推薦沈慧虹，「希望大家全力動員，把票給催出來，畢竟今年各縣市的選情都有點冷，新竹市『三咖督』競爭激烈，很多中間選民會到最後才做決定」。

新竹「雙虹競爭」，明顯讓國民黨提名的林耕仁支持度居於弱勢，國民黨人士指出，今年全台灣國民黨最有懸念的就是新竹選舉，這跟新竹選民結構有關，新竹平均年齡年輕、出生率高，選民多數關心民生議題，候選人跑傳統宮廟、市場行程已經勢微了。不過藍營人士認為，「高虹安真的就那樣子而已，沒有外界講的那麼好」，但高虹安之所以聲量這麼大，是因為她吸引了竹科選民的期待跟青睞，「一團混亂真的就是新竹現在的選舉狀態」。

地方人士建議，最後三十天決戰，林耕仁要多針對政策議題發聲，推出新創、正面、符合年輕選民的政見，才能吸引民眾的支持，儘管國民黨在新竹現在情勢緊張，「但國民黨在新竹不能垮」，未來要多增加其他族群選民的支持率，包含「討厭民進黨群」都可以拉進來，努力離開同溫層。

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