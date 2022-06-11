蔡適應號召企業社團捐口罩　助弱勢學童增加防護力

▲蔡適應號召企業捐2萬6000片醫療口罩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠病毒Omicron變異株傳播速度，讓學校疫情再度拉緊報，立法委員蔡適應除了向中央積極爭取有足夠的兒童疫苗外，更號召民間企業及社團，捐贈2萬6000片醫療級3D立體口罩，給弱勢的中小學孩童，增加孩子們防護力，使得即將結束線上課程的學童們，可以安心的上學。

戴口罩、勤洗手，保持社交距離已經是每個人每天很落實的防疫措施，各學校也開始施打兒童疫苗，立法委員蔡適應表示，現在除了密切關心兒童施打疫苗的情況外，也會積極要求中央提供基隆市充足疫苗的數量，讓每個孩子都能順利接種疫苗。

不過，除了打疫苗，戴口罩是第一道防線，但很多小朋友好動，平面口罩又有側漏問題。蔡適應表示，他找基隆子弟創業開設的醫用立體口罩工廠興安衛材公司老闆，還有國際扶輪3490地區基隆永昌扶輪社和口罩經銷商寶幸國際有限公司，一起來共襄盛舉，捐贈2萬6000片3D立體口罩給基隆市中小學弱勢孩童，讓孩子們多一層的保護，開心回到學校上課。

興安衛材公司執行長黃哲諄表示，一般平面口罩對於飛沫傳染病的防護力，其實就已經足夠，不過新冠疫情持續進入第三年，變異毒株Omicron成為全球主導毒株，世界衛生組織和美國疾病管制局都已公開承認，新冠病毒可透過「氣溶膠」傳播，也就是空氣傳播，意味著周遭的人一旦咳嗽打噴嚏，病毒就會散布在空氣裡，傳染範圍和傳播力也相對提高。

基隆市府教育處長杜國正表示，感謝立委、企業、民間團體的捐贈，該款的醫用兒童立體口罩符合CNS14774產品標準，細菌過濾效率達 99%，還可改善平面口罩的測漏問題，讓在教育現場的同仁可以做好防疫工作，學生及家長也可以安心就學。

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