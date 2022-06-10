基隆清寒生照顧癌父6大學搶才　他決定念「東華大學」原因曝光

記者郭世賢／基隆報導

國立基隆高中學生唐于田，父親因患癌，學測前住進加護病房，學測後病逝。他曾連1片口罩都買不起，1天只吃1個便當果腹，還因為沒有錢叫瓦斯，洗了3個月的冷水澡；他將所有存的獎助學金，支付父親醫藥費、喪葬後事；如今他一次考上六所國立大學，各校紛紛祭出獎學金「搶才」。唐于田對資訊相關科系有興趣，他今天送出志願表，最終決定念花蓮東華大學。

▲國立基隆高中學生唐于田，最終決定念花蓮東華大學。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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唐于田說，非常感謝六所大學都給他最大的支持與關懷，讓他感受到社會的溫暖與力量，在衡酌自身的興趣能力下，充分了解各校學術及生活等條件後，他最終選擇就讀花蓮國立東華大學。

國立基隆高中校長鍾定先表示：「希望于田在東華大學校能夠努力學習，在大學期間，多多參與社團與服務，盡力回饋學校與社會；我相信這樣的歷練，會讓他未來成為社會有用的人，于田真的是很貼心、知足感恩的小孩。」

▲國立基隆高中校長鍾定先說，學校還有許多孩子，選擇其他5所大學，多多照顧其他來自基中或基隆子弟。

鍾定先指出，學校還有許多孩子，選擇其他5所大學，懇請各學校秉持愛護于田的心，多多照顧其他來自基中或基隆子弟，讓每個遠遊在外的基隆孩子，都能感受來自學校師長溫暖與關懷。

身為學長的基隆市長林右昌9日說，佩服學弟面對人生逆境的勇氣，22日將接見于田給予最大鼓勵，他寫了一小段字「逆境方生勇氣，勇者無懼」給學弟，有勇氣面對逆境，相信未來沒有什麼問題可以難得倒他。

▲國立基隆高中學生唐于田對資訊相關科系有興趣，最終決定念花蓮東華大學。（圖／國立基隆高中提供，下同）

唐于田是基隆高中數理實驗班的學生，從小沒有母親，與父親相依為命生活。辦完父親後事結束後，他積極準備大學面試，最終考取國立東華大學、國立屏東大學、國立臺東大學、國立嘉義大學、國立聯合大學與國立勤益科技大學，六所國立大學，最後他決定就讀花蓮東華大學。

唐于田說，基中師長教導他飲水思源，他分享他的故事，是希望基中的學弟妹能夠珍惜目前擁有的一切，因為這是他目前唯一能夠回饋基中的方式，希望日後也能盡自己微小的力量，來幫助許多需要幫忙的人，回報大家的恩情。

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