　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆清寒生照顧癌父6大學搶才　他決定念「東華大學」原因曝光

記者郭世賢／基隆報導

國立基隆高中學生唐于田，父親因患癌，學測前住進加護病房，學測後病逝。他曾連1片口罩都買不起，1天只吃1個便當果腹，還因為沒有錢叫瓦斯，洗了3個月的冷水澡；他將所有存的獎助學金，支付父親醫藥費、喪葬後事；如今他一次考上六所國立大學，各校紛紛祭出獎學金「搶才」。唐于田對資訊相關科系有興趣，他今天送出志願表，最終決定念花蓮東華大學。

▲基中單親學生引周杰倫《稻香》感謝 已足夠了不用再捐「我OK啦」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國立基隆高中學生唐于田，最終決定念花蓮東華大學。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐于田說，非常感謝六所大學都給他最大的支持與關懷，讓他感受到社會的溫暖與力量，在衡酌自身的興趣能力下，充分了解各校學術及生活等條件後，他最終選擇就讀花蓮國立東華大學。

國立基隆高中校長鍾定先表示：「希望于田在東華大學校能夠努力學習，在大學期間，多多參與社團與服務，盡力回饋學校與社會；我相信這樣的歷練，會讓他未來成為社會有用的人，于田真的是很貼心、知足感恩的小孩。」

▲基中單親學生引周杰倫《稻香》感謝 已足夠了不用再捐「我OK啦」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國立基隆高中校長鍾定先說，學校還有許多孩子，選擇其他5所大學，多多照顧其他來自基中或基隆子弟。

鍾定先指出，學校還有許多孩子，選擇其他5所大學，懇請各學校秉持愛護于田的心，多多照顧其他來自基中或基隆子弟，讓每個遠遊在外的基隆孩子，都能感受來自學校師長溫暖與關懷。

身為學長的基隆市長林右昌9日說，佩服學弟面對人生逆境的勇氣，22日將接見于田給予最大鼓勵，他寫了一小段字「逆境方生勇氣，勇者無懼」給學弟，有勇氣面對逆境，相信未來沒有什麼問題可以難得倒他。

▲父親住加護病房...獎學金全花在醫藥費　他考上6所國立大學。（圖／國立基隆高中提供）

▲國立基隆高中學生唐于田對資訊相關科系有興趣，最終決定念花蓮東華大學。（圖／國立基隆高中提供，下同）

唐于田是基隆高中數理實驗班的學生，從小沒有母親，與父親相依為命生活。辦完父親後事結束後，他積極準備大學面試，最終考取國立東華大學、國立屏東大學、國立臺東大學、國立嘉義大學、國立聯合大學與國立勤益科技大學，六所國立大學，最後他決定就讀花蓮東華大學。

唐于田說，基中師長教導他飲水思源，他分享他的故事，是希望基中的學弟妹能夠珍惜目前擁有的一切，因為這是他目前唯一能夠回饋基中的方式，希望日後也能盡自己微小的力量，來幫助許多需要幫忙的人，回報大家的恩情。

▲父親住加護病房...獎學金全花在醫藥費　他考上6所國立大學。（圖／國立基隆高中提供）

【更多新聞】

►「木乃伊來了」缺錢潛宮廟偷金牌　口罩挖洞當面具超詭異模樣曝光

►詭！金山磺港漁港火燒船　竟是走私13億K毒原料案的關鍵證物

►新北3寶媽下班騎車返家...壓伸縮縫自摔　捲入貨櫃車底慘死

►獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩　單親兒考上6所國立大學

►快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
《熊孩子》男歌手「新婚2個月」爆性侵　妻崩潰2年婚姻玩完了
母親百歲前1天確診離世　「孝子獵人」王光祿慟：來不及慶生
太多員工確診！「這間麥當勞」只剩得來速　連早餐都不賣
媽媽違停接1歲女連收4紅單　法官一看「4關鍵」全准不罰
台灣死亡翻倍全球第2快？　陳時中說重話：統計亂比一通
陳時中開嗆立委！　怒回「明知故問」
「全台最高大橋」意外！　21歲女墜33樓高慘死
歐美爆BA.5變異「將成下波主流」　國內最新定序出爐
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹縣+1748　院所持續提供疫苗施打服務！校園清消準備復課

蛋料理必吃！「這1道」家常菜最經典　主廚曝光好吃2關鍵

快篩試劑貼市長字樣挨轟　中市府：代表關懷且證明來源安全

台東近海發生4.2地震　氣象局曝是323大地震餘震

台東發放一線防疫人員3劑快篩　孕婦7月底可領取

再1縣市累計破十萬！本土273萬例「確診地圖曝光」　新北70萬最多

車站商家沒客人咬牙撐　房東台鐵點頭這3個月緩繳租金

專家估上建中34.6分、北一女33.8分　公立高中門檻14到15分↑

日本今開放旅行團　陳時中：還沒有要開放出國觀光居檢縮短

南投+1530！確診身亡累計56人　每人最少可領20萬元慰助金

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

竹縣+1748　院所持續提供疫苗施打服務！校園清消準備復課

蛋料理必吃！「這1道」家常菜最經典　主廚曝光好吃2關鍵

快篩試劑貼市長字樣挨轟　中市府：代表關懷且證明來源安全

台東近海發生4.2地震　氣象局曝是323大地震餘震

台東發放一線防疫人員3劑快篩　孕婦7月底可領取

再1縣市累計破十萬！本土273萬例「確診地圖曝光」　新北70萬最多

車站商家沒客人咬牙撐　房東台鐵點頭這3個月緩繳租金

專家估上建中34.6分、北一女33.8分　公立高中門檻14到15分↑

日本今開放旅行團　陳時中：還沒有要開放出國觀光居檢縮短

南投+1530！確診身亡累計56人　每人最少可領20萬元慰助金

最新「山景咖啡廳」假日限定！隱身金山社區內　藏戶外泳池、溫泉池

快訊／江坤宇快篩陽重挫兄弟戰力　內野主力快倒光

該打1922還是119？　新北：2年來大家都很熟悉「請撥打1922」這句話

員警抓賊緝毒先快篩再說　立委莊競程贈派出所300劑

兩PTT帳號遭爆「新北公務員」上班罵議員、恩恩爸　新北市府回應了

世界上最好！大谷翔平獲紅襪教頭盛讚　暖心舉動又圈粉

竹縣+1748　院所持續提供疫苗施打服務！校園清消準備復課

17年來首戰台東　戰國策全國創新創業競賽6／9決賽頒獎

蛋料理必吃！「這1道」家常菜最經典　主廚曝光好吃2關鍵

快篩試劑貼市長字樣挨轟　中市府：代表關懷且證明來源安全

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

本土+68311　剩1縣市病例破萬

快訊／今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

重症醫：新Omicron 5.0開始崛起　以10倍速在英國增長

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

7歲女童燒3天確定為MIS-C　醫教家長們5大要件診斷

大型重機不忍了　7月上國道抗議

他25歲負債500萬！開槓桿慘賠求救：怎麼辦？

國中會考成績出爐、查詢網址看這邊

6月10日天赦日！專家教1招消災解厄

更多熱門

相關新聞

打完AZ慘變「禿頭哥」　彰化30多歲男只拿2萬救濟金

打完AZ慘變「禿頭哥」　彰化30多歲男只拿2萬救濟金

衛生福利部昨日公布最新疫苗受害救濟審議結果，分別有4例接種AZ、3例接種莫德納獲得救濟金。當中有一案是彰化一名30多歲男性，接種AZ疫苗後出現圓禿，但因無法確定與AZ有關連性，最後核予救濟金2萬元。

美規Nissan Altima小改款亮相

美規Nissan Altima小改款亮相

喝通宵還開車　逆向撞2車衝進騎樓再毀1車

喝通宵還開車　逆向撞2車衝進騎樓再毀1車

熊貓「加收平台費」惹民怨掀退訂潮！業者道歉

熊貓「加收平台費」惹民怨掀退訂潮！業者道歉

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

關鍵字：

國立基隆高中唐于田口罩冷水澡東華大學影音

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

網紅夫妻證實已和平離婚

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

快訊／黑貓宅急便貨車墜落山谷　警消急救援

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

屏東谷川大橋意外！21歲女33樓高墜落慘死

本土+68311　剩1縣市病例破萬

快訊／今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面