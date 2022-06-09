詭！金山磺港漁港火燒船　竟是走私13億K毒原料案的關鍵證物

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區磺港漁港今（9日）上午9時許發生一起火燒船事件！「誌誠168號」船停泊在磺港漁港，不明原因起火燃燒，整艘船燒的精光。經警方追查，這艘漁船在今年3月間，走私重達1118公斤毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，可製成650公斤K他命，市價超過新台幣13億元；至於是船艙機械故障引發火勢、還是遭人蓄意縱火，目前警方正調閱港口周邊監視器，調查釐清起火原因中。

▲金山磺港漁港火燒船。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署偵防分署苗栗查緝隊在今年3月間接獲線報，販毒集團利用「誌誠168號」漁船，打算在海上交易毒品後，再從新北市金山區磺港漁港闖關上岸；檢察官於是指揮苗栗、基隆和海巡隊在金山磺港漁港埋伏，抓到一艘「誌誠」船進港。

緝毒人員3月18日下午近4時許，見「誌」船駛進磺港漁港登檢，緝毒人員在船艙內搜出56桶機油桶，桶內裝滿不明粉末，經以拉曼光譜分析法檢驗，42歲陳姓船長等人從「海上撈起」56桶、重達1118公斤毒品原料，全是毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，純度高達98%，一旦入境可製成650公斤K他命，市價超過新台幣13億元。

▲42歲陳姓船長等人從「海上撈起」56桶、重達1118公斤毒品原料 。

緝毒人員當場逮捕船上42歲船長陳弘偉、台灣籍方姓船員、越南籍斐姓船員，再追出停在港口內、準備接貨的51歲貨車司機張家團等人。

檢方調查，這批1118公斤毒品先驅原料海上「接駁」過程，原來是3月17日「誌誠168號」漁船陳姓船長，從高雄旗津漁港報關出海後，陳男以船上無線電設備與運毒集團聯繫，將彰化外海上的裝著毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」的56桶機油桶打撈上船後，藏在船艙內，一路北上駛入金山磺港漁港。

▲「誌誠168號」42歲陳姓船長等人，一路北上駛入金山磺港漁港。

檢方複訊後將陳、張2人聲押禁見多日後，認定2人涉為運毒重罪，將2人依違反毒品危害防制條例第4條第4項《運輸第四級毒品罪》起訴。方、裴則被依違反《毒品危害防制條例第4條第4項》幫助《運輸第四級毒品罪》嫌起訴，並將「誌」船扣押在磺港漁港內。

當時基隆地檢署主任檢察官陳映蓁表示，此次查獲的K命毒品先驅原料淨重高達1118公斤，若成功走私上岸，加工可製成約650公斤K他命，市價約逾新台幣13億元，檢方會持續監控海岸線，嚴防毒品走私入境。

沒想到，全案仍在偵辦中，卻在今天早上9時許，傳出停在港內的「誌誠」船突然起火燃燒，到底是船艙機械故障引發火勢，還是遭人蓄意縱火。警方目前正調閱港口周邊監視器，釐清火燒船起火原因中。

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