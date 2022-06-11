基隆+710！醫療院所空床率超過4成　林右昌：疫情穩定下降

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（11日）說明基隆市疫情，因系統問題，中央疫情指揮中心今天公布本市確診數為1022例，是含昨天710人加上今天截至中午統計312人，實際確診數為710例。他表示，基隆市確診數已經連續多日降低，尤其醫療院所空床率首度回升超過4成，他特別感謝所有防疫人員及市民朋友的努力，基隆的疫情穩定下降，繼續努力不鬆懈。

林右昌指出，本市前一日710例確診人數中，外縣市通報102例，占14.21％，其中女性376人、男性334人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有123人占17.32%，35-44歲次之，有105人占14.79%；至於75歲以上的長者有35人、65-74歲有56人、6歲以下有45人

林右昌表示，本市居家隔離人數共計1178人，全市社區篩檢站5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報3895人，3682人症狀給藥；今日上午通報確診44人，其中43人症狀給藥。

林右昌說，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有237床，目前已收治138人、空床99床，空床率41.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症54名、中症20名、輕症24名；部立基隆醫院：重症4名、中症13名、輕症14名；三總基隆分院：中症5名、輕症1名；礦工醫院：輕症3名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估9萬9892人，利用快速通道的有2萬8370人，有4萬8772人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬7024人，其中條件不符合則有1萬1784人。

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