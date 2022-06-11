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桃園+6487！6／13起　調整社區醫療採檢站開設時段

▲桃園市政府衛生局長王文彥11日主持市府疫情記者會時指出，今日新增6487例本土確診個案較昨天略為上升。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥11日主持市府疫情記者會時指出，今日新增6487例本土確診個案較昨天略為上升。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（11）日公布桃園新增6,487例本土個案，市府問生局長王文彥在下午召開疫情說明記者會上表示，目前桃園居家隔離人數下降至8,733人，確診者居家照護案件目前居家照護在案數共4萬6,575人；另外，因應醫院及基層診所發揮醫療照護功能，全市13處社區醫療採檢站的看診人數持續下降中，市府規劃自6月13日起，將裁撤華亞科技園區、中壢慈濟園區，其餘11處社區醫療採檢站也將調整開站時段。

王文彥指出，因中央系統轉檔問題，今日桃園新增6,487例本土個案，有加計今天上午通報確診數，較昨日上升約6%。進一步分析確診者年齡分布，其中65歲以上個案占10.12%、18歲以下個案占19.67%，並無明顯增加趨勢。

目前桃園居家隔離人數下降至8,733人，確診者居家照護案件目前居家照護在案數共4萬6,575人，截至6月10日為止，桃園市居家照護案件累計34萬3,404人，已完成33萬2,991人，累計完成率近97%。

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▲桃園市政府衛生局長王文彥今天主持市府疫情記者會時指出，6/13起調整全市13處社區採檢站開設時段，圖為桃園區中路運動公園採檢站。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥今天主持市府疫情記者會時指出，6/13起調整全市13處社區採檢站開設時段，圖為桃園區中路運動公園採檢站。（資料照／記者沈繼昌攝）

王文彥強調，因應醫院及基層診所發揮醫療照護功能，昨天桃園市13處社區醫療採檢站看診人數降至591人、PCR採檢人數為707人，且持續下降中，因此市府規劃自6月13日起，將裁撤華亞科技園區、中壢慈濟園區，其餘11處社區醫療採檢站也將調整開站時段，以每天維持開設5至6站方式，於上午9時至12時提供服務，詳細資訊可至市府衛生局網站或「桃園市政府防疫資訊網」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw/）查詢。

王文彥也呼籲，長者第四劑疫苗需與第三劑疫苗間隔滿5個月才可接種，目前桃園65歲以上長者將於6月中下旬陸續期滿，屆時市府將採造冊接種方式安排長者接種。

此外，新聞處長詹賀舜說，今日中央流行疫情指揮中心宣布，自6月13日起將取消購買快篩實名制單雙號限制，民眾可持健保卡或居留證前往各健保特約藥局購買。

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