基隆清寒生靠獎學金葬父6大學搶才　他決定念「東華」關鍵原因曝

記者郭世賢／基隆報導

國立基隆高中學生唐于田，父親因患癌病逝，他將所有存的獎助學金，支付父親醫藥費、喪葬後事；如今他一次考上六所國立大學，各校紛紛祭出獎學金「搶才」，唐于田今天決定念花蓮東華大學。他透露，經百般思慮後，他選擇東華大學，最主要的原因，是因為東華大學資工系教授「簡暐哲」，他是基中畢業大他10歲的學長，會引導他走向AI人工智慧的領域。

▲父親住加護病房，獎學金全花在醫藥費，他考上6所國立大學。（圖／國立基隆高中提供）

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國立基隆高中學生唐于田，父親因患癌，學測前住進加護病房，學測後病逝。他曾連1片口罩都買不起，1天只吃1個便當果腹，還因為沒有錢叫瓦斯，洗了3個月的冷水澡；他將所有存的獎助學金，支付父親醫藥費、喪葬後事；如今他一次考上六所國立大學，逆境中向上感動不少民眾，各校紛紛祭出獎學金「搶才」。

唐于田表示，感謝大家的關心、祝福，以及許許多多愛我、幫助他、給他鼓勵的人，大家都很關心他最後會選擇哪間大學，今天志願填出去之後，在百般思慮後，他選擇東華大學。

▲唐于田在百般思慮後，他選擇東華大學。（圖／記者郭世賢翻攝）

唐于田說出最主要的原因，是因為東華大學資工系教授「簡暐哲」教授是基隆高中畢業大他10歲的學長，一定會像哥哥一樣照顧他，因為學長學弟互相照顧，這是基中人的傳統，學長將給他學習的陪伴與指導，引導他走向AI人工智慧的領域。

唐于田希望在大學的時候可以資管、資工雙主修，朝有興趣的領域發展，在這些資源的評估之下，他選擇東華大學。很感謝聯合大學、嘉義大學、屏東大學、台東大學、勤益科技大學的支持與鼓勵。

▲國立基隆高中校長鍾定先說，非常感謝6間學校都給于田最大的支持與關懷。（圖／記者郭世賢翻攝）

「我相信在這個世界上，不是只有我那麼的辛苦，也相信這世界上努力生活奮鬥的人也很多，我只是比較幸運，遇到基隆高中的老師們照顧我、陪伴我、幫助我」唐于田說，基隆高中還有許多很辛苦的學弟妹努力的奮鬥求學，如果社會大眾想要幫助他，也希望可以幫助學弟妹，讓這份社會的愛持續下去。

國立基隆高中校長鍾定先表示，希望于田在東華大學校能夠努力學習，在大學期間，多多參與社團與服務，盡力回饋學校與社會；我相信這樣的歷練，會讓他未來成為社會有用的人，于田真的是很貼心、知足感恩的小孩。

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