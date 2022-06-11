竹縣+1842！兒童第2劑與醫事人員第4劑　即將開始接種



▲新竹縣今日新增1842例確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(11)日新增1842例新冠肺炎本土案例，目前新竹縣居家隔離2021人、居家照護列管人數7234人。針對5-11歲第2劑、公費對象第1類醫事人員第2次追加(第4)劑的施打，將待指揮中心公布後儘速實施接種。

疫苗接種資訊方面，新竹縣各合約院所、衛生所持續提供新冠肺炎各廠牌疫苗接種服務，本月11日起至17日規劃多所衛生所預約或隨到隨打接種，65歲以上長者、長照機構住民或18歲以上免疫不全、免疫力低且病情穩定者，已可透過各衛生所或合約醫療院所預約施打第2次追加劑(第4劑)，無論先前劑次接種廠牌，第2次追加劑疫苗可選擇莫德納半劑量或BNT、高端疫苗全劑量。

指揮中心專家會議建議，5-11歲兒童COVID-19疫苗2劑間隔4-8週以上，且建議兒童族群以同廠牌COVID-19疫苗完成2劑接種，若有特殊情形(如第1劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等)，可以不同廠牌疫苗完成2劑接種。

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