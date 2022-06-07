獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩　單親兒考上6所國立大學

▲國立基隆高中弱勢學生唐于田，他將所有存的獎助學金，拿來支應父親醫藥費與喪葬後事。（圖／國立基隆高中提供，下同）



記者郭世賢／基隆報導

國立基隆高中弱勢學生唐于田，曾經全校集合時，只有他沒有口罩，因為他沒有錢買口罩；他曾經營養不良，因為他一天只吃一個便當；他沒有錢叫瓦斯，洗了3個月的冷水澡，學測前的時間全部陪伴在加護病房的父親，他將所有存的獎助學金，拿來支應父親醫藥費與喪葬後事，如今他考上六所國立大學。

唐于田是基隆高中數理實驗班的學生，從小沒有母親，與父親相依為命生活，原本開計程車維持兩人生活的父親，因為一場病而癱臥在床，家庭瞬間失去經濟來源。他不只要照料父親，還要面對全家的開銷、醫藥費、而且還必須面對學測的挑戰。

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當時的他，沒有錢叫瓦斯，因而洗了3個月的冷水澡，在學校許多老師的關心下，導師知道他的狀況，校方緊急介入幫助，老師總是會多準備幾個便當，讓于田可以帶回家；校內扶助會、家長會與校友會也發動樂捐，讓他度過難關。

學測前60天，父親住進加護病房，他無法照料父親生活起居，連見一面都不行，只能每天下課後，到病房門口詢問護理師近況，但病情卻每況愈下。學測後父親走了，他獨自必須面對龐大的醫藥費與喪葬費用，將積累的獎助學金繳醫藥費都不夠，更不用說還有喪葬費用。

▲國立基隆高中弱勢學生唐于田，如今他考上上六所國立大學。

這時家長會與校友會再度募款協助，許多社會力量注入，例如市府社會處長吳挺鋒與暖暖區公區長蔡春堂的奔走下，協助申請中低收，另陳建和校友與京騰建設等善心人士捐出善款雪中送炭，讓他度過難關。

國立基隆高中校長鍾定先說，基中有愛，校內師長、校友會與家長會提供協助讓他度過難關、市政府單位積極協助讓他挺過危機，我們相信這樣的歷練會讓他未來成為一個對社會有用的人。

「曾經對人生絕望的他、曾經覺得老天已經遺棄他！」唐于田說，我自己都想放棄人生了，但有那麼多的人的幫助，讓我知道不能放棄！感謝大家的幫助，我未來要活得加倍精彩才行。

辦完父親後事結束後，唐于田積極準備大學面試，最終考取國立東華大學、國立屏東大學、國立臺東大學、國立嘉義大學、國立聯合大學與國立勤益科技大學，六所國立大學。

高三導師周正弘說，上天給了于田很多的挑戰，家境的貧困、比賽的失利、甄選入學的挫等，但因為他的不放棄，上天還是幫他開啟了一扇窗，多間國立大學的正取，相信將會讓他不畏懼未來的挑戰。

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