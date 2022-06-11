雲林＋1215！兒童接種第二劑意願　教育處委託學校展開調查

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（11）日新增1215例本土確診個案，分別為斗六233例，虎尾203例，西螺87例，斗南91例，麥寮89例，古坑59例，土庫51例，北港50例，二崙49例，莿桐45例，崙背41例，元長36例，台西、林內31例，大埤25例，東勢22例，四湖、口湖、水林16例，褒忠18例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，新增1215例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-98歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1066人、確診者居家照護在管中有7882人。統計至6月10日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10739人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19313人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1215例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共38471例，其中累計61例為死亡。今日新增1名死亡確診男性個案，年齡為60多歲，有慢性腎臟病、糖尿病等病史，僅接種1劑COVID-19疫苗，死亡日期為6/7，經由疾管署判定今日公告。

因應中央政策，國內正處於Omicron變異株社區流行階段， 5至11歲兒童應完成2劑COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議2劑間隔4至8週以上，且基於目前尚無兒童族群以不同廠牌COVID-19疫苗完成基礎劑接種之安全性及有效性數據，建議兒童族群以同廠牌COVID-19疫苗完成2劑接種。

雲林縣政府教育處已請學校協助發意願書調查國小、幼兒園學童接種意願及統計人數，後續將安排校園集體接種第二劑COVID-19疫苗兒童疫苗。

▲雲林縣累計61確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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