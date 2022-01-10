朱立倫下韓國瑜上？　侯友宜：現階段是守疫情，鄭文燦加油！

▲新北市長侯友宜。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，對於選舉結果，藍營支持者怒轟黨主席朱立倫神隱，更要「朱下韓上」，對此，新北市長侯友宜表示，現階段最重要的是防疫，「大家一起加油、桃園加油、鄭文燦加油！」

侯友宜表示，現階段民眾最關心大概就是防疫，防疫趕快把它做好，「不然我們今年的春節就難過啦，所以其實我們大家面對疫情都一樣，中央地方齊心齊力，不分任何黨派，大家為國為民，努力把防疫守住，加油！」

藍營連戰連敗後士氣低落，獨派大佬辜寬敏更點名侯友宜出面改革國民黨，對此，侯表示，自己現在是新北市市長，現階段最重要的是要守住疫情，「尤其我們隔壁鄰居桃園，疫情越來越嚴峻，所以我們要全力以赴，因為桃園守得住，新北疫情一定守得住。」

對於疫情日漸嚴峻，侯友宜也向桃園市長鄭文燦喊話，「大家一起加油，這才是我們應扮演的角色，所以桃園加油，鄭文燦加油，新北市跟桃園，跟台北，跟大家一起並肩作戰，守住疫情。」

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