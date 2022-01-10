「不敢禁內用」讓陳時中震怒　醫曝1關要守住：不用靠疫苗

記者邱晟軒／綜合報導

國內Omicron變異株本土確診病例今（10日）又增6例，桃園機場群聚持續擴大，相關個案累計30多人確診。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男坦言，觀看今日指揮中心直播，喚起三級警戒印象，直言「好久沒有這樣關注疫情記者會」。

沈政男醫師在臉書發文表示，今天新增6例，好久沒有這樣關注疫情記者會，從頭看到尾了，多少喚起了幾個月前的三級警戒印象。

沈政男醫師指出，今天指揮中心在記者會上，說是對一則「有醫師說你們不敢禁內用」的評論感到震怒，我的鄰兵事後看到新聞，竟然馬上搜尋是不是我，拜託，怎麼會是哥？當然不是嘛！哥早說過，這一波疫情可以圍堵，大家不用太擔心。

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▲桃園機場擴大篩檢。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男醫師指出，機場工作人員篩檢9000人，總共發現了幾例？3例，這證明了Omicron雖然刁鑽，大家還是有在防疫，不至於「多點爆發」，頂多是「多點散發」，sporadic cases，注意這個爆字與散字的差別，「哥看疫情，已經看了兩年了啦，你可以去搜尋看看，當初連指揮中心都沒有清零信心的時候，是誰在迷霧中點起一盞希望的小燈。」

他指出，今天開始，入境人士必須在機場做PCR，免得感染機場人員或計程車司機，而這，就是強力圍堵與清零決心的展現。只是，一天四、五千人，全部都在機場做PCR，那場面真的有些難以想像。今天有記者問說，過程裡旅客可不可以上廁所？拜託，有網友竟然不屑地說這是什麼問題？

沈政男醫師認為，這當然是個問題！因為，君不見，廁所就是這波機場群聚的一個可能感染場所？到底在廁所裡是怎麼傳染，如果可以找出癥結，就可以給旅客們衛教，今天這六例，不是機場人員繼續篩檢而得，就是居服員的家人與友人，或者歌友會的家人，還好從這樣的人數來看，這波疫情就是可以控制。

▲Omicron疫情擴大，民眾搶打疫苗。（圖／部東醫院提供）

對於機場篩檢的龐大工程，沈政男醫師表示，工程浩大，但能在3天內完成，就等於沒有讓Omicron再傳一輪，接下來即使有家庭或學校群聚，篩檢速度就更快了，而只要比複製週期（三天）快，就能趕在omicron前方，將它圍堵。

回顧這兩年來的疫情，沈政男醫師表示，過去我們對alpha與delta那一套防疫方法依然有效，只是必須加快！就好像葉問必須把詠春拳打到宛如蜂鳥拍翅的程度，居服員服務的幾個家庭，目前都是陰性，令人安心一些，這再度證明把口罩戴好很重要，小朋友在學校有沒有把口罩戴好？吃飯有沒有用隔板？關關難過關關過，這一關更要守住。

沈政男醫師文末強調，基本上Omicron就是把疫情打回「delta+沒有疫苗」（但重症明顯減少），須知台灣已證明有辦法不靠疫苗圍堵delta，「這是防疫大勢，哥是大格局，都是看大勢，不會在那邊計較什麼內用外用，但你看不只一位專家已說，『喔，omicron檔不住，要與病毒共存』，哥的價值就在於指出：這是錯誤的！千萬不要放棄圍堵與清零。」