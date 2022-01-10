　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「不敢禁內用」讓陳時中震怒　醫曝1關要守住：不用靠疫苗

記者邱晟軒／綜合報導

國內Omicron變異株本土確診病例今（10日）又增6例，桃園機場群聚持續擴大，相關個案累計30多人確診。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男坦言，觀看今日指揮中心直播，喚起三級警戒印象，直言「好久沒有這樣關注疫情記者會」。

沈政男醫師在臉書發文表示，今天新增6例，好久沒有這樣關注疫情記者會，從頭看到尾了，多少喚起了幾個月前的三級警戒印象。

沈政男醫師指出，今天指揮中心在記者會上，說是對一則「有醫師說你們不敢禁內用」的評論感到震怒，我的鄰兵事後看到新聞，竟然馬上搜尋是不是我，拜託，怎麼會是哥？當然不是嘛！哥早說過，這一波疫情可以圍堵，大家不用太擔心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園機場擴大篩檢。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男醫師指出，機場工作人員篩檢9000人，總共發現了幾例？3例，這證明了Omicron雖然刁鑽，大家還是有在防疫，不至於「多點爆發」，頂多是「多點散發」，sporadic cases，注意這個爆字與散字的差別，「哥看疫情，已經看了兩年了啦，你可以去搜尋看看，當初連指揮中心都沒有清零信心的時候，是誰在迷霧中點起一盞希望的小燈。」

他指出，今天開始，入境人士必須在機場做PCR，免得感染機場人員或計程車司機，而這，就是強力圍堵與清零決心的展現。只是，一天四、五千人，全部都在機場做PCR，那場面真的有些難以想像。今天有記者問說，過程裡旅客可不可以上廁所？拜託，有網友竟然不屑地說這是什麼問題？

沈政男醫師認為，這當然是個問題！因為，君不見，廁所就是這波機場群聚的一個可能感染場所？到底在廁所裡是怎麼傳染，如果可以找出癥結，就可以給旅客們衛教，今天這六例，不是機場人員繼續篩檢而得，就是居服員的家人與友人，或者歌友會的家人，還好從這樣的人數來看，這波疫情就是可以控制。

▲▼Omicron疫情擴大，台東民眾也開始警覺，加上近日推出施打疫苗贈送200元禮券，讓部東醫院單日200劑疫苗一下子就秒殺。（圖／部東醫院提供，下同）

▲Omicron疫情擴大，民眾搶打疫苗。（圖／部東醫院提供）

對於機場篩檢的龐大工程，沈政男醫師表示，工程浩大，但能在3天內完成，就等於沒有讓Omicron再傳一輪，接下來即使有家庭或學校群聚，篩檢速度就更快了，而只要比複製週期（三天）快，就能趕在omicron前方，將它圍堵。

回顧這兩年來的疫情，沈政男醫師表示，過去我們對alpha與delta那一套防疫方法依然有效，只是必須加快！就好像葉問必須把詠春拳打到宛如蜂鳥拍翅的程度，居服員服務的幾個家庭，目前都是陰性，令人安心一些，這再度證明把口罩戴好很重要，小朋友在學校有沒有把口罩戴好？吃飯有沒有用隔板？關關難過關關過，這一關更要守住。

沈政男醫師文末強調，基本上Omicron就是把疫情打回「delta+沒有疫苗」（但重症明顯減少），須知台灣已證明有辦法不靠疫苗圍堵delta，「這是防疫大勢，哥是大格局，都是看大勢，不會在那邊計較什麼內用外用，但你看不只一位專家已說，『喔，omicron檔不住，要與病毒共存』，哥的價值就在於指出：這是錯誤的！千萬不要放棄圍堵與清零。」

ET快訊
林靜儀狂勝「最大輸家竟是這一位」！　網酸爆：最惹人厭
快訊／北漂最美主持人當媽了！「產房裡還能笑」醫驚喜認證
快訊／海軍軍艦失火！　濃煙四竄
國道輪胎噴飛擊中自小客車　副駕妻當場被砸死
銀行發財水來了！領取攻略一次看　這家加碼送iPhone13
「不敢禁內用」讓陳時中震怒　醫曝1關守住：不用靠疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學「這2課程」最沒用？　網一面倒贊同：浪費生命

大學什麼課最沒用？網狂點名「1必修」浪費時間：又不會進步

日媒爆「台灣將解禁福島5縣食品」　食藥署：依國際規範嚴格把關

防疫小黃「每天補助3500元」！　禁載一般客

開年最強「5星座」！「工作亮眼＋桃花旺」好機會不斷上門

小時候都用過！上班族揭「童年神物」長大更實用：不然會被A走

幸福巴士321條路線、深入120鄉鎮　偏鄉公共運輸涵蓋率逼近9成　

男友不想考駕照「當司機接送1年」公主女累了：想被載！兩派戰翻

「南部辦桌真的亂來」！他讚霸氣：烏魚子都沒在切　老饕加碼吃法

林靜儀狂勝「最大輸家竟是這一位」！　網酸爆：最惹人厭

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

大學「這2課程」最沒用？　網一面倒贊同：浪費生命

大學什麼課最沒用？網狂點名「1必修」浪費時間：又不會進步

日媒爆「台灣將解禁福島5縣食品」　食藥署：依國際規範嚴格把關

防疫小黃「每天補助3500元」！　禁載一般客

開年最強「5星座」！「工作亮眼＋桃花旺」好機會不斷上門

小時候都用過！上班族揭「童年神物」長大更實用：不然會被A走

幸福巴士321條路線、深入120鄉鎮　偏鄉公共運輸涵蓋率逼近9成　

男友不想考駕照「當司機接送1年」公主女累了：想被載！兩派戰翻

「南部辦桌真的亂來」！他讚霸氣：烏魚子都沒在切　老饕加碼吃法

林靜儀狂勝「最大輸家竟是這一位」！　網酸爆：最惹人厭

跑車大廠加速碳中和能源轉型　保時捷宣布投資能源新創公司1KOMMA5°

桃園休旅車左轉撞遛狗男　柴犬死亡飼主手腳擦傷

大學「這2課程」最沒用？　網一面倒贊同：浪費生命

遇到減肥停滯期「4種NG行為」快改掉　節食過度、水喝太少都上榜

大學什麼課最沒用？網狂點名「1必修」浪費時間：又不會進步

柯佳嬿《想見你》中毒深！　慶生許願突問：許光漢不會走出來吧

冬天吃電元凶！儲熱式電熱水器「這樣開」最耗電　3招讓你省荷包

日媒爆「台灣將解禁福島5縣食品」　食藥署：依國際規範嚴格把關

水泥車撞工程車彎道噴飛！「有應媽祠」前翻覆影像曝　駕駛哀哀叫

快訊／淡水民宅二樓大火　老婦疑受困！警消破門搶救中

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

生活熱門新聞

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

醫批「不敢禁內用」拿小眾項目開刀！陳時中動怒

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」

快訊／今本土+6、境外26！

即／手推車員確診再+1！龜山某國中下午預防性停課

空姐超會藏　脫下上衣「雙球撐爆比基尼」！鄉民暴動

更多熱門

相關新聞

防疫小黃「每天補助3500元」！　禁載一般客

防疫小黃「每天補助3500元」！　禁載一般客

為了防止境外移入個案成為破口，交通部即日起禁止防疫計程車載一般客，且23日前每天每車補助新台幣3500元，若司機被查獲違規，將追回補助，並取消排班資格。

朱立倫下韓國瑜上？　侯友宜：現階段是守疫情，鄭文燦加油！

朱立倫下韓國瑜上？　侯友宜：現階段是守疫情，鄭文燦加油！

陳時中：研議高風險區定期採檢

陳時中：研議高風險區定期採檢

中央重啟1922疫苗系統　柯文哲抱怨

中央重啟1922疫苗系統　柯文哲抱怨

TOYOTA大園服務廠出現確診者足跡

TOYOTA大園服務廠出現確診者足跡

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫delta本土防疫桃機陳時中桃園沈政男

讀者迴響

熱門新聞

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面