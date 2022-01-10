重啟1922疫苗系統　柯文哲抱怨：一下子開、一下子關「造成很大困擾」

記者袁茵／台北報導

由於桃園機場群聚感染案擴大，加上指揮中心放寬第三劑疫苗接種資格，造成許多民眾搶預約疫苗，使中央10日宣布本週重啟1922系統。台北市長柯文哲抱怨，北市已經重啟自己的疫苗預約系統，但中央系統一下子開、一下子關、一下子又開，恐怕要再找中央商量系統如何介接。

台北市政府10日召開防疫記者會，柯文哲表示，自己有一件事情要抱怨，因為本來中央1922系統關掉了，所以北市開啟自己的疫苗預約系統，但聽說中央也打算重新打開1922系統，「這就麻煩，不曉得我們預約系統跟中央怎麼過度，這還要另外再找時間跟中央討論。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲提及，1922系統一下子關掉、一下子打開，「造成我們很大的困擾。」因為台北市系統已經上線，到時候如何介接需要再討論；但至少本週預約、下週接種的先這樣，今天沒預約到的民眾，請於14日早上9時再到北市疫苗系統預約。

媒體追問，會不會覺得中央動作太慢？柯文哲直言，「中央那個系統，（我）現在就很頭痛！」過去台北市有疫苗預約系統，中央1922系統開放給65歲以下民眾，因此台北市就將疫苗預約系統關掉，但卻造成65歲以上民眾打第二劑疫苗大亂、亂七八糟。

柯文哲稱，後來系統不知道哪裡出問題，台北市開的量能與預約人數有落差，最後一次僅剩20％，造成很多醫院抱怨準備多、預約少，中央或許也是覺得麻煩，後來就將1922系統關閉，「你現在又說要上，我是覺得一下子開、一下子關、一下子開，我也不曉得怎麼辦，這恐怕要找中央商量一下，看系統怎麼介接。」

另外，針對台北市疫苗預約系統非北市民眾佔多少？柯文哲回應，依照過去經驗，大概有超過10％在台北市打疫苗的人非北市戶籍，但這本來就是預料中的事情，因為白天在台北市境內活動有350萬人，但晚上在台北市境內睡覺的人僅270萬，台北市一天約有10萬人到外縣市工作，但外縣市一天約有90萬人到台北市工作。

柯文哲說，90萬名外縣市的人到台北市工作，並且到台北市醫院打疫苗，不可能稱「非台北市戶籍不給打」，加上北市醫院打疫苗免掛號費，某種程度上也吸引外縣市民眾接種疫苗，「我覺得同島一命，沒理由台北市醫院就不給非台北市戶籍的人打。」