　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重啟1922疫苗系統　柯文哲抱怨：一下子開、一下子關「造成很大困擾」

記者袁茵／台北報導

由於桃園機場群聚感染案擴大，加上指揮中心放寬第三劑疫苗接種資格，造成許多民眾搶預約疫苗，使中央10日宣布本週重啟1922系統。台北市長柯文哲抱怨，北市已經重啟自己的疫苗預約系統，但中央系統一下子開、一下子關、一下子又開，恐怕要再找中央商量系統如何介接。

台北市政府10日召開防疫記者會，柯文哲表示，自己有一件事情要抱怨，因為本來中央1922系統關掉了，所以北市開啟自己的疫苗預約系統，但聽說中央也打算重新打開1922系統，「這就麻煩，不曉得我們預約系統跟中央怎麼過度，這還要另外再找時間跟中央討論。」

▲▼台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲提及，1922系統一下子關掉、一下子打開，「造成我們很大的困擾。」因為台北市系統已經上線，到時候如何介接需要再討論；但至少本週預約、下週接種的先這樣，今天沒預約到的民眾，請於14日早上9時再到北市疫苗系統預約。

媒體追問，會不會覺得中央動作太慢？柯文哲直言，「中央那個系統，（我）現在就很頭痛！」過去台北市有疫苗預約系統，中央1922系統開放給65歲以下民眾，因此台北市就將疫苗預約系統關掉，但卻造成65歲以上民眾打第二劑疫苗大亂、亂七八糟。

柯文哲稱，後來系統不知道哪裡出問題，台北市開的量能與預約人數有落差，最後一次僅剩20％，造成很多醫院抱怨準備多、預約少，中央或許也是覺得麻煩，後來就將1922系統關閉，「你現在又說要上，我是覺得一下子開、一下子關、一下子開，我也不曉得怎麼辦，這恐怕要找中央商量一下，看系統怎麼介接。」

另外，針對台北市疫苗預約系統非北市民眾佔多少？柯文哲回應，依照過去經驗，大概有超過10％在台北市打疫苗的人非北市戶籍，但這本來就是預料中的事情，因為白天在台北市境內活動有350萬人，但晚上在台北市境內睡覺的人僅270萬，台北市一天約有10萬人到外縣市工作，但外縣市一天約有90萬人到台北市工作。

柯文哲說，90萬名外縣市的人到台北市工作，並且到台北市醫院打疫苗，不可能稱「非台北市戶籍不給打」，加上北市醫院打疫苗免掛號費，某種程度上也吸引外縣市民眾接種疫苗，「我覺得同島一命，沒理由台北市醫院就不給非台北市戶籍的人打。」

ET快訊
林靜儀狂勝「最大輸家竟是這一位」！　網酸爆：最惹人厭
快訊／北漂最美主持人當媽了！「產房裡還能笑」醫驚喜認證
快訊／海軍軍艦失火！　濃煙四竄
國道輪胎噴飛擊中自小客車　副駕妻當場被砸死
銀行發財水來了！領取攻略一次看　這家加碼送iPhone13
「不敢禁內用」讓陳時中震怒　醫曝1關守住：不用靠疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫下韓國瑜上？　侯友宜：現階段是守疫情，鄭文燦加油！

航班落地快篩　侯友宜：感謝中央聽進去「阻絕境外」

雲林「1305茂谷柑」北上行銷　游錫堃帶頭品嘗：湧上心頭甜蜜味道

重啟1922疫苗系統　柯文哲抱怨：一下子開、一下子關「造成很大困擾」

二級警戒至1／24　內政部：大型宗教活動需地方政府同意

承擔中二砲火　羅智強：國家機器追擊盧秀燕的態勢已經擺出

柯文哲宣布一周10個不明感染源停止內用　超過200重啟防疫專責旅館

圖／侯友宜「平安祥虎」春聯、福袋來了　索取方式看這裡

議員籲「恢復校園用餐隔板」　柯文哲答應：可以請學校開始弄

快訊／民進黨三連勝　蔡英文召開首場選對會延後啟動2022年選舉

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

朱立倫下韓國瑜上？　侯友宜：現階段是守疫情，鄭文燦加油！

航班落地快篩　侯友宜：感謝中央聽進去「阻絕境外」

雲林「1305茂谷柑」北上行銷　游錫堃帶頭品嘗：湧上心頭甜蜜味道

重啟1922疫苗系統　柯文哲抱怨：一下子開、一下子關「造成很大困擾」

二級警戒至1／24　內政部：大型宗教活動需地方政府同意

承擔中二砲火　羅智強：國家機器追擊盧秀燕的態勢已經擺出

柯文哲宣布一周10個不明感染源停止內用　超過200重啟防疫專責旅館

圖／侯友宜「平安祥虎」春聯、福袋來了　索取方式看這裡

議員籲「恢復校園用餐隔板」　柯文哲答應：可以請學校開始弄

快訊／民進黨三連勝　蔡英文召開首場選對會延後啟動2022年選舉

跑車大廠加速碳中和能源轉型　保時捷宣布投資能源新創公司1KOMMA5°

桃園休旅車左轉撞遛狗男　柴犬死亡飼主手腳擦傷

大學「這2課程」最沒用？　網一面倒贊同：浪費生命

遇到減肥停滯期「4種NG行為」快改掉　節食過度、水喝太少都上榜

大學什麼課最沒用？網狂點名「1必修」浪費時間：又不會進步

柯佳嬿《想見你》中毒深！　慶生許願突問：許光漢不會走出來吧

冬天吃電元凶！儲熱式電熱水器「這樣開」最耗電　3招讓你省荷包

日媒爆「台灣將解禁福島5縣食品」　食藥署：依國際規範嚴格把關

水泥車撞工程車彎道噴飛！「有應媽祠」前翻覆影像曝　駕駛哀哀叫

快訊／淡水民宅二樓大火　老婦疑受困！警消破門搶救中

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

政治熱門新聞

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

刪Ｑ是顏寬恒落敗原因？　趙少康曝：其實顏家並不希望罷免陳柏惟

國民黨、顏家敗選內幕曝光

吐槽「國民黨很兩光」　女主播揭真相

顏寬恒「海口腔」謝票　他聽完嘆很不自然

快訊／神隱1天現身　朱立倫：失敗、責難由我一肩扛起

靜儀勝近8千票　黃暐瀚：投票率太高

朱立倫神隱記者會　藍委嗆「孬」字貼上身

國民黨開記者會朱立倫神隱！黃暐瀚暴怒

快訊／入境旅客明起於空側進行PCR落地採檢　陽性直接後送

快訊／侯友宜下令新北賣場暫停試吃　人流管制「2.25平方公尺內1人」

朱立倫苦果未完？　他曝將上演搶奪大戰

「加上四大公投國民黨已六連敗」　邱毅：朱立倫領軍下焉能不敗？

更多熱門

相關新聞

TOYOTA大園服務廠出現確診者足跡

TOYOTA大園服務廠出現確診者足跡

指揮中心今（10）日宣布新增6例本土個案，包括桃機手推車員的孩子及其安親班同學等，稍早桃園市衛生局也公布了最新疫調足跡，除了全聯、家樂福、SOGO百貨中壢店等賣場外，其中也包含TOYOTA大園區服務廠，對此總代理和泰表示，該服務廠已經進行全面清潔消毒，同時全員實施快篩，車主可放心進廠保養愛車

防疫小黃司機未接種2劑疫苗　公總：即起禁止出車

防疫小黃司機未接種2劑疫苗　公總：即起禁止出車

快來打疫苗！台南宣布防疫加強作為

快來打疫苗！台南宣布防疫加強作為

恢復校園用餐隔板？柯文哲：可以

恢復校園用餐隔板？柯文哲：可以

即／中壢2國中明天復課！桃機6本土關聯曝光

即／中壢2國中明天復課！桃機6本土關聯曝光

關鍵字：

台北市台北市政府柯文哲黃珊珊蔡炳坤疫苗防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面