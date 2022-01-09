　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／蔡英文3連勝考驗開始　3天後啟動2022佈局「年後首波提名」

▲▼林靜儀「正義一定贏」選前之夜湧5千人，蔡英文 率黨公職站台拉票。（圖／林靜儀競總提供）

▲總統蔡英文。（資料照／林靜儀競總提供）

記者陶本和／台北報導

中二立委補選、罷昶落幕，民進黨在跨派系團結下，完封四項公投後，再度守下「雙林」取得三連勝；但是，對民進黨而言，2022年地方選戰依然處於劣勢，黨主席蔡英文的佈局考驗才要開始。根據規劃，12日中執會預計通過「直轄市長徵召辦法」，規劃農曆年後會有首波提名；言下之意，在2018年黨內廝殺過頭的警惕下，如何維持團結態勢，才是蔡英文需面對的黨內課題。

民進黨日前在面對「四項公投案」時，最初黨內有不同聲音，特定派系認為，這是第一次對事不對人的選舉，公投在駁火階段，難以進行論述，所以應該提出對案因應；不過，在總統蔡英文登高一呼下，定調各項論述主軸，踩穩「四個不同意」的立場，成功團結黨內各派系，也在驚濤駭浪中，成功逆轉「四項公投」。

不過，在公投選後，民進黨隨即迎來中二立委補選、林昶佐罷免案，攤開藍綠在公投各區域的得票狀況，林靜儀、林昶佐的選情其實都不樂觀。不過，民進黨又在黨主席蔡英文號召下，成功整合各派系：首先，在中二立委補選方面，對手是國民黨在地勢力雄厚的前立委顏寬恒，不過在接連負面事件遭到揭露之後，綠營各派系從新蘇系統、英系、正國會、湧言會等，都輪番到台中第二選區助陣。

至於台北中正萬華的「罷昶」，針對無黨籍的林昶佐，民進黨同樣跨派系力挺，從新蘇系統，行政院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧、立委賴品妤等人到地方聲援掃街；到正國會林佳龍率子弟兵在西門捷運站助講，以及湧言會立委趙天麟、王定宇等人，協助站路口，都展現綠營團結的態勢。

不過，民進黨雖然接連取得三連勝，但面對「2022地方選戰」的考驗才正要開始。根據規劃，民進黨12日預計舉行中執會，通過「直轄市長徵召辦法」，確定由蔡英文主導，展開直轄市長徵詢與佈局，農曆年後應會有首波提名。黨內人士說，儘管是由主席主導，但在徵詢、協調過程，如何讓各派系心悅誠服，才是各派系溝通的重中之重。

事實上，這次民進黨有鑒於2018年黨內廝殺的慘況，所以有別於往年，成立選對會9人小組，由蔡英文親自擔任召集人，同時納入副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍，以及前黨秘書長洪耀福、現任秘書長林錫耀；另也成立工作小組，成員橫跨各派系。

目前，民進黨7個執政縣市中，基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣即將執政屆滿，而高雄市、台南市與嘉義縣3位首長則要力拼連任。黨內人士表示，先前台南市有些雜音，不過應該已經平息，所以農曆年後會先處理第一波提名，應該包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人。

至於基隆市、新竹市、屏東縣則要辦理初選，其中屏東縣黨內競爭激烈，除了已經大動作宣布參選的莊瑞雄外，立委周春米與鍾佳濱也都在積極佈局。

在新竹部分，先前爭論「大新竹合併」議題，倘若趕不上2022選戰，加上新竹市長林智堅表態不參選升格後大新竹市長，黨內面臨人選問題，黨內前議員鄭宏輝、議員李妍慧都被點名參戰。至於在桃園市長佈局上，除了衛福部長陳時中屢遭點名外，立委鄭運鵬也是積極備戰的人選。

在非執政縣市方面，台北市長預計對上國民黨佈局已久的立委蔣萬安，民進黨陣營人選眾多，除了陳時中外，還包括內政部長徐國勇、駐美代表蕭美琴、前交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君等人。至於彰化、雲林與嘉義市方面，彰化縣長部分，綠營以縣黨部主委邱建富最為積極，而立委黃秀芳也有佈局動作；雲林縣除了前縣長蘇治芬外，還有立委劉建國，應要協調產生人選。

總體而言，民進黨從四項公投到這次中二、罷昶的選戰，雖然連三場上演「逆轉勝」的戲碼，但仰賴的都是黨內各派系之間的團結攻勢。在「雙林雙贏」之後，3天後的中執會，民進黨就要啟動2022選戰佈局，勢必得警惕2018年內部廝殺的慘況，各派系除了自行拿捏尺度，更考驗蔡英文黨內協調的能力，真正的挑戰才正要開始。

▲總統蔡英文出席「終結惡戰 團結之夜」，替林昶佐站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
國民黨連吞2敗「支持者怒了」！臉書刷整排：朱下韓上
快訊／民進黨補選、罷免雙贏　蔡英文晚間發聲了
罷昶為何失敗？　關鍵原因「他戰前倒戈」
福原愛「男友視角片」洩近況！回眸笑超甜　陸網湧入
快訊／林靜儀勝選！　對顏寬恒喊話了
快訊／「靜昶守護」雙林奪全勝　民進黨最新回應
顏寬恒連二敗　學者：「只剩一條退路」保政治版圖
快訊／罷昶、中二補選結果出爐　侯友宜說話了
顏寬恒敗選　他揪國民黨「2戰犯」：不是朱立倫的錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷昶、中二補選結果出爐　邱顯智：顯示民意已經跳脫藍綠框架

國民黨連吞2敗「支持者怒了」！臉書刷整排：朱下韓上

民進黨補選、罷免雙贏　蔡英文：謝謝大家守護台灣的民主

罷昶投票率41.93％！　萬華「藍營鐵票倉」同意率破8成　

罷昶差3943票過關　國民黨：確實不團結

台灣基進讚林靜儀終結地方派系壟斷　「台中公民還給陳柏惟正義」

「靜昶守護」雙贏！　柯建銘：確立台灣民主分水嶺

林靜儀中二補選全勝！贏顏寬恒7840票　五區票數出爐、得票率58.26％

林靜儀當選「最想做的事曝光」！要讓年輕人驕傲喊：我來自中二

林靜儀勝選笑瞇瞇！喊話顏寬恒「你是很強的對手」

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

罷昶、中二補選結果出爐　邱顯智：顯示民意已經跳脫藍綠框架

國民黨連吞2敗「支持者怒了」！臉書刷整排：朱下韓上

民進黨補選、罷免雙贏　蔡英文：謝謝大家守護台灣的民主

罷昶投票率41.93％！　萬華「藍營鐵票倉」同意率破8成　

罷昶差3943票過關　國民黨：確實不團結

台灣基進讚林靜儀終結地方派系壟斷　「台中公民還給陳柏惟正義」

「靜昶守護」雙贏！　柯建銘：確立台灣民主分水嶺

林靜儀中二補選全勝！贏顏寬恒7840票　五區票數出爐、得票率58.26％

林靜儀當選「最想做的事曝光」！要讓年輕人驕傲喊：我來自中二

林靜儀勝選笑瞇瞇！喊話顏寬恒「你是很強的對手」

學測1／21登場　台北市高中聯孔廟許願祈福「包高中」

罷昶、中二補選結果出爐　邱顯智：顯示民意已經跳脫藍綠框架

高中木聯／白河隊史首戰踢到鐵板　遭育民陽明忠後援封鎖

博美叼回一疊「1萬5000元舊紙鈔」　網羨翻：可以借一下狗狗？

女主播核彈級腹痛！蹲馬桶…突「掉出10公分肉塊」嚇傻

2021年度「開架洗面乳」熱賣Top 5！　日本毛孔專家2款都上榜

2哈士奇牆邊挖洞遭逮尷尬「原地定格」　汪姐轉頭閃視線：不是偶

7隻毛小孩出門前先洗澡3大理由！　飼主喊冤：我們更注重衛生

高中木聯／強打捕手王興龍高中首轟　大溪首戰開胡

曾文鼎15分8籃板7助攻帶頭反攻　率勇士逆轉國王

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

政治熱門新聞

快訊／林昶佐過關！罷免案最終票數出爐　同意54813票、不同意43340票

中二補選「林靜儀確認當選」　最終票數出爐

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

快訊／中二選區「章魚里」全數開完！

中二補選烏日投票所疑有狀況　王定宇曝「咖啡杯藏針孔攝影機」照

快訊／林昶佐自行宣布續留立院　「明天回到崗位上好好工作」

快訊／顏寬恒承認敗選！呼籲蔡英文：疼惜中二鄉親

林昶佐罷免案　選委會：上午投票率2成

快訊／新北確診計程車司機足跡曝！　萬華7-11、宜蘭喜互惠超市

即／林靜儀突破7.5萬票！提前18：00發表感言

案例均有關聯性　蘇貞昌：維持二級警戒

LIVE／林昶佐成功續留立法院　1730發表談話看這裡

中二補選上午投票率將近4成

北市防疫小黃司機陽性　緊急匡列疫調中

更多熱門

相關新聞

顏寬恒慘敗！　他揪國民黨「2戰犯」：不是朱立倫的錯

顏寬恒慘敗！　他揪國民黨「2戰犯」：不是朱立倫的錯

林昶佐、林靜儀雙贏　黃捷：國民黨咎由自取

林昶佐、林靜儀雙贏　黃捷：國民黨咎由自取

趙少康稱罷昶案結果算國民黨小贏　「藍營基層早點整合一定成功」

趙少康稱罷昶案結果算國民黨小贏　「藍營基層早點整合一定成功」

鍾：國民黨北市黨部領導力要加強

鍾：國民黨北市黨部領導力要加強

快訊／林昶佐挺過罷免　太太Doris發聲致謝「我們繼續努力」

快訊／林昶佐挺過罷免　太太Doris發聲致謝「我們繼續努力」

關鍵字：

蔡英文林靜儀林昶佐

讀者迴響

熱門新聞

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

40歲單身女越來越多　網曝3因素

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

今本土暴增11例！手推車員「照服員妻」染疫

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

快訊／林昶佐過關！罷免案最終票數出爐　同意54813票、不同意43340票

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

中二補選「林靜儀確認當選」　最終票數出爐

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面