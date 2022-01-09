分析／蔡英文3連勝考驗開始　3天後啟動2022佈局「年後首波提名」

▲總統蔡英文。（資料照／林靜儀競總提供）



記者陶本和／台北報導

中二立委補選、罷昶落幕，民進黨在跨派系團結下，完封四項公投後，再度守下「雙林」取得三連勝；但是，對民進黨而言，2022年地方選戰依然處於劣勢，黨主席蔡英文的佈局考驗才要開始。根據規劃，12日中執會預計通過「直轄市長徵召辦法」，規劃農曆年後會有首波提名；言下之意，在2018年黨內廝殺過頭的警惕下，如何維持團結態勢，才是蔡英文需面對的黨內課題。

民進黨日前在面對「四項公投案」時，最初黨內有不同聲音，特定派系認為，這是第一次對事不對人的選舉，公投在駁火階段，難以進行論述，所以應該提出對案因應；不過，在總統蔡英文登高一呼下，定調各項論述主軸，踩穩「四個不同意」的立場，成功團結黨內各派系，也在驚濤駭浪中，成功逆轉「四項公投」。

不過，在公投選後，民進黨隨即迎來中二立委補選、林昶佐罷免案，攤開藍綠在公投各區域的得票狀況，林靜儀、林昶佐的選情其實都不樂觀。不過，民進黨又在黨主席蔡英文號召下，成功整合各派系：首先，在中二立委補選方面，對手是國民黨在地勢力雄厚的前立委顏寬恒，不過在接連負面事件遭到揭露之後，綠營各派系從新蘇系統、英系、正國會、湧言會等，都輪番到台中第二選區助陣。

至於台北中正萬華的「罷昶」，針對無黨籍的林昶佐，民進黨同樣跨派系力挺，從新蘇系統，行政院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧、立委賴品妤等人到地方聲援掃街；到正國會林佳龍率子弟兵在西門捷運站助講，以及湧言會立委趙天麟、王定宇等人，協助站路口，都展現綠營團結的態勢。

不過，民進黨雖然接連取得三連勝，但面對「2022地方選戰」的考驗才正要開始。根據規劃，民進黨12日預計舉行中執會，通過「直轄市長徵召辦法」，確定由蔡英文主導，展開直轄市長徵詢與佈局，農曆年後應會有首波提名。黨內人士說，儘管是由主席主導，但在徵詢、協調過程，如何讓各派系心悅誠服，才是各派系溝通的重中之重。

事實上，這次民進黨有鑒於2018年黨內廝殺的慘況，所以有別於往年，成立選對會9人小組，由蔡英文親自擔任召集人，同時納入副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍，以及前黨秘書長洪耀福、現任秘書長林錫耀；另也成立工作小組，成員橫跨各派系。

目前，民進黨7個執政縣市中，基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣即將執政屆滿，而高雄市、台南市與嘉義縣3位首長則要力拼連任。黨內人士表示，先前台南市有些雜音，不過應該已經平息，所以農曆年後會先處理第一波提名，應該包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人。

至於基隆市、新竹市、屏東縣則要辦理初選，其中屏東縣黨內競爭激烈，除了已經大動作宣布參選的莊瑞雄外，立委周春米與鍾佳濱也都在積極佈局。

在新竹部分，先前爭論「大新竹合併」議題，倘若趕不上2022選戰，加上新竹市長林智堅表態不參選升格後大新竹市長，黨內面臨人選問題，黨內前議員鄭宏輝、議員李妍慧都被點名參戰。至於在桃園市長佈局上，除了衛福部長陳時中屢遭點名外，立委鄭運鵬也是積極備戰的人選。

在非執政縣市方面，台北市長預計對上國民黨佈局已久的立委蔣萬安，民進黨陣營人選眾多，除了陳時中外，還包括內政部長徐國勇、駐美代表蕭美琴、前交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君等人。至於彰化、雲林與嘉義市方面，彰化縣長部分，綠營以縣黨部主委邱建富最為積極，而立委黃秀芳也有佈局動作；雲林縣除了前縣長蘇治芬外，還有立委劉建國，應要協調產生人選。

總體而言，民進黨從四項公投到這次中二、罷昶的選戰，雖然連三場上演「逆轉勝」的戲碼，但仰賴的都是黨內各派系之間的團結攻勢。在「雙林雙贏」之後，3天後的中執會，民進黨就要啟動2022選戰佈局，勢必得警惕2018年內部廝殺的慘況，各派系除了自行拿捏尺度，更考驗蔡英文黨內協調的能力，真正的挑戰才正要開始。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）